معامله ۲۳۹ هزار تن انواع محصول در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی هفته اخیر در بخش داخلی تالار محصولات صنعتی و معدنی، ۳۸ هزار و ۷۲۹ تن انواع کالا به ارزش یک هزار و ۳۳۳ میلیارد ریال دادوستد شد که از این میزان ۵ هزار و ۲۱۰ تن آن به مس اختصاص داشت، این در شرایطی است که ۲۲ هزار و ۸۵۶ تن فولاد، ۵۲۰ تن آلومینیوم، ۱۰ هزار تن کک و ۱۴۰ تن کنسانتره مولیبدن از سوی مشتریان خریداری شد.

همچنین در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز ۱۵۵ هزار و ۶۸۳ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار، ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن قیر، ۴۲ هزار و ۶۸۹ تن مواد پلیمری، ۵۲ هزار و ۴۶۰ تن وکیوم باتوم، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۲۲ هزار و ۵۱۹ تن مواد شیمیایی، ۲ هزار و ۸۰۰ تن گوگرد و همچنین ۱۱۵ تن روغن خریداری شد.

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز در هفته گذشته معامله ۴۴ هزار و ۶۸۱ تن انواع کالا به ارزش ۵۱۶ میلیارد ریال را مشاهده کرد؛ این تالار همچنین داد و ستد ۷ هزار و ۷۵۰ تن گندم، ۷ هزار و ۱۵۰ تن شکر سفید، ۳۰۰ تن ذرت، ۲۰۰ تن کنجاله و ۲۹ هزار و ۲۸۱ تن جو دامی را طی این هفته تجربه کرد.