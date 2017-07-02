تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان/فاینانسورهای چینی درصنعت پالایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، اسفندیار دائم الذکر گفت: تعمیرات اساسی واحد کت کراکر با ۴۳ هزار بشکه خوراک به عنوان قوی ترین عملیات تعمیر و نگهداری در سال‌های اخیر به شمار می‌آید. پالایشگاه نفت آبادان از نظر ظرفیت نخستین مقام پالایشگاه های کشور را در اختیار دارد و هم اکنون خوراک این پالایشگاه ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام است که فرآورده‌هایی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع و همچنین فرآورده‌های ویژه ای از جمله پروپیلن، بوتیلن، پنتان و ... تولید می‌کند.

به گفته مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان، بنزین، نفت سفید، نفت گاز، گاز مایع، فرآورده های ویژه مانند پروپیلن، بوتیلن، پنتان، نفتای سبک، نفتای سنگین، روغن خام، قیر خام به شرکت پاسارگارد تحویل می‌شود و همچنین گاز خوراک پتروشیمی آبادان، خوراک پتروشیمی بندر امام، خوراک پتروشیمی شیمی بافت، خوراک پتروشیمی رجال، خوراک پتروشیمی تبریز، خوراک پتروشیمی اراک، خوراک ایرانول، خوراک پاسارگارد و…به صورت کامل یا بخش زیادی از آن توسط پالایشگاه آبادان تامین می شود.

دائم الذکر با بیان این‌که پالایشگاه آبادان به طور تقریبی ۲۵ درصد فرآورده های سوختی کشور را تولید می کند، اظهار کرد: نفت کوره تولیدی این پالایشگاه صادر می‌شود.البته ما در فاز سه پالایشگاه یک بخشی از مازوت (نفت کوره) را به فرآورده های سبک بنزین و مواد مرغوب تبدیل می‌کنیم.



چشم انداز پالایشگاه آبادان

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان با اشاره به سیاست های دولت و وزارت نفت، درباره برنامه های آینده شرکت گفت: در گام نخست بحث اجرا و تکمیل پروژه فاز ۲ است که در این پروژه که به «طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان» شهرت دارد با ساخت واحدهای جدید در چند بخش و جنبه فعالیت خواهیم کرد.

به گفته وی، ابتدا با احداث واحد تقطیر ۲۱۰ هزار بشکه ای واحدهای تقطیر قدیمی که در سرویس هستند را از رده خارج کرده و به عنوان واحدهای میراث به بخش موزه صنعت نفت تحویل خواهیم داد و خوراک پالایشگاه آبادان روی ۳۶۰ هزار بشکه تثبیت خواهد شد، سپس به سمتی خواهیم رفت که پالایشگاه بی دغدغه به ادامه حیات و فعالیت بپردازد.

دائم الذکر افزود: با اجرای تکنولوژی نوین در فاز ۲ تولید محصولات بر اساس استانداردهای یورو ۵ و کاهش آلاینده های زیست محیطی ؛افزایش درصد تولید نفت گاز؛ نفت سفید و بنزین و از آن مهم تر سودآوری پالایشگاه و کاهش نفت کوره‌ای که پیش‌تر خام صادر می شد اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: با احداث واحدهای جدید مانند واحد هایدوکراکر یا آیزوماکس و واحد تی‌سی‌آر و واحدهای دیگر آن بخشی از نفت کوره را که پیش‌تر خام صادر می‌شد به محصولات سبک؛ مفید و با ارزشی مانند بنزین نفت سفید و نفت گاز تبدیل می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت نفت پالایش آبادان به اجرای پروژه فاینانس با کشور چین و شرکت جی جی سی اشاره کرد و گفت: سه میلیارد دلار فاینانس این پروژه است که از امسال به‌طور رسمی آغاز شده و مراحل آن در حال انجام است و ظرف پنج سال آینده به سرانجام می رسد. بحث اشتغال‌زایی این پروژه نیز مطرح است که در پیک کاری خود به نوعی بالغ بر هشت هزار نفر و به صورت اشتغال‌زایی جانبی بالغ بر ۱۲ هزار نفر نیرو را مشغول به کار می‌کند.

دائم الذکر یادآوری کرد: در کنار این پروژه‌ها فرصت‌های شغلی بسیار زیادی در آبادان ایجاد می‌شود و مشاغل جانبی؛ خدماتی و رفاهی که باید به خود این کارکنان داده شوند سبب ایجاد شغل های جانبی خدماتی بسیاری می شود که قطعا مردم آبادان نیز از این قضیه منتفع خواهند شد.

وی همچنین درباره پروژه فاز ۴ نیز گفت: کار مطالعاتی آن با کشور ژاپن در حال انجام است و بالغ بر ۲ میلیارد دلار فاینانس آن است.