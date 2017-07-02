پیروزی پرتغال مقابل مکزیک/ سومی قهرمان یورو در غیاب رونالدو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال پرتغال و مکزیک بازی رده بندی رقابتهای جام کنفدراسیون ها را روز یکشنبه در ورزشگاه اسپارتاک شهر مسکو برگزار کردند که طی آن پرتغال حریف خود را ۲ بر یک شکست داد.

قهرمان یورو در حالی به مصاف مکزیک رفت که رونالدو را به همراه نداشت. در دقیقه ۱۶ بازی پرتغال صاحب یک ضربه پنالتی شد که آندره سیلوا آن را از دست داد تا نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یابد.

در نیمه دوم نتو بازیکن پرتغال به اشتباه دروازه تیم خود را گشود تا مکزیک در دقیقه ۵۴ یک بر صفر پیش بیفتد. این بازی تا دقیقه ۹۱ با همین نتیجه در جریان بود که په په کار را به تساوی کشاند و کار را به وقت های اضافه کشاند.

پرتغال در دقیقه ۹۵ صاحب یک ضربه پنالتی دیگر شد که این بار آندره سیلوا آن را به گل دوم پرتغال تبدیل کرد. یک دقیقه بعد نلسون سمدو از پرتغال اخراج شد. در مقابل رائول خیمنز از مکزیک در دقیقه ۵۲ از داور کارت قرمز دریافت کرد. در ادامه مکزیک کاری از پیش نبرد تا پرتغال به مقام سوم این رقابتها دست یابد.