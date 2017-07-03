به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به جلسه اخیر فراکسیون ولایت که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای برگزار شد، گفت: در ابتدای جلسه پیرامون مسائل داخلی کشور بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه، همچنین درباره اقدامات اخیر کنگره و سنای آمریکا که موضع گیری خصمانه آنها در برابر جمهوری اسلامی را بار دیگر به اثبات رساند، بحث و گفتگو شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت مجلس، با بیان اینکه اعضا بر این اعتقاد بودند که اقدامات خصمانه آمریکا نیاز به برخورد روشن جمهوری اسلامی دارد، اظهار داشت: مقرر شد جمعی از اعضای سه فراکسیون مجلس روی طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» کار کنند تا پخته تر شود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین در روزهای آتی کمیته ای متشکل از برخی اعضای فراکسیون های مجلس، بررسی دقیق تری بر روی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را آغاز می کنند.