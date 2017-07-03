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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

قاضی زاده هاشمی اعلام کرد؛

تشکیل کمیته‌ فراکسیون‌های مجلس برای بررسی طرح مقابله با آمریکا

تشکیل کمیته‌ فراکسیون‌های مجلس برای بررسی طرح مقابله با آمریکا

عضو فراکسیون ولایت مجلس با اشاره به جلسه این فراکسیون با رئیس مجلس گفت: مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای فراکسیون‌های سیاسی، طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را بررسی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به جلسه اخیر فراکسیون ولایت که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای برگزار شد، گفت: در ابتدای جلسه پیرامون مسائل داخلی کشور بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه، همچنین درباره اقدامات اخیر کنگره و سنای آمریکا که موضع گیری خصمانه آنها در برابر جمهوری اسلامی را بار دیگر به اثبات رساند، بحث و گفتگو شد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایت مجلس، با بیان اینکه اعضا بر این اعتقاد بودند که اقدامات خصمانه آمریکا نیاز به برخورد روشن جمهوری اسلامی دارد، اظهار داشت: مقرر شد جمعی از اعضای سه فراکسیون مجلس روی طرح «مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا» کار کنند تا پخته تر شود.

قاضی زاده هاشمی خاطرنشان کرد: همچنین در روزهای آتی کمیته ای متشکل از برخی اعضای فراکسیون های مجلس، بررسی دقیق تری بر روی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را آغاز می کنند.

کد مطلب 4020028

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