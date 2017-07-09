سامانه مشارکت مردم در مدیریت شهری طراحی شد

دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی، محقق و عضو هیات علمی گروه GIS و سنجش از دور دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص «سیستم های اطلاعات جغرافیایی شهروند-محور» اظهار داشت: مدیریت شهری بهینه در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند به گونه ای که توسعه عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی شهر با مشارکت شهروندان محقق می شود.

وی افزود: امروزه، صاحب نظران حوزه مدیریت شهری معتقدند که مدیریت متمرکز شهر با شکست مواجه می شود و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می کنند.

وی ادامه داد: همچنین عوامل متعددی نظیر روند رو به رشد شهر شینی، گسترش شهر گرایی، پیچده شدن نظام جامعه شهری و تحقق آرمان های جامعه دموکراتیک، ضرورت مشارکت فعالانه شهروندان در حل مشکلات، طرح ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شهری را بیش از پیش نشان می دهد. بهره گیری از نظرات شهروندان باعث استفاده از افکار و ایده های نو خواهد شد که می تواند در حل بسیاری از مشکلات شهر و توسعه شهری، پشتیبان مدیریت شهری شود.

جلوخانی خاطر نشان کرد: تمرکز زدایی در مدیریت شهری، تقسیم وظایف بین شهرداری ها و شهروندان، انتقال بخشی از مسئولیت های برنامه ریزی از شهرداری ها به نهادهای محلی و بالاخره مشارکت دادن مردم در فرآیندهای توسعه شهری از طریق تدوین قوانین و فرآیندهای رسمی به عنوان گام مهمی در تصمیم گیری شهروند-محور به شمار می آید.

وی با بیان اینکه در مدیریت شهری نوین، در جهانی که به طور فزاینده ای به سمت شهری هوشمند گام بر می دارد، مشارکت شهروندی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: از این رو در صدد آمدیم تا سیستمی را طراحی کنیم که اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان سیستم های اطلاعاتی مکان-مبنا بستر کارآمد و موثری را برای مشارکت شهروندان در حل مشکلات شهری ایفا می کند.

به گفته وی، تاکنون ارگانهای مدیریت شهری (مانند شهرداری ها) فعالیت ها و اقدامات گسترده ای را در راستای بکارگیری فناوری های مبتنی بر GIS در حل مشکلات شهری انجام داده اند، ولی این اقدامات با هدف متمرکز و سازمانی صورت پذیرفته و بستری مکان-مبنا برای تعامل و مشارکت موثر شهروندان در حل مشکلات شهری موجود نیست.

وی ادامه داد: نسل بعدی GIS در مدیرت شهری به دنبال مفاهیم، مکانیزم ها، فناوری ها، سیاستگذاری ها و استانداردهای ساختار یافته مکان-مبنایی است که بتواند امکان مشارکت شهروندان در مدیریت، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری های شهری، تولید داده ها و اطلاعات در راستای بهبود، توسعه و حل مشکلات شهری را به طور چشمگیری فراهم کند.

جلوخانی افزود: این مفهوم از مدیریت شهری GIS-مبنا می تواند تحت عنوان GIS شهروند-محور مطرح شود. چنین مفهومی یکی از مولفه های مهم شهرهای هوشمند تلقی می شود.

وی تایکد داشت: ابزارهای مکانی مانند نقشه GIS، شهروندان را قادر می سازند تا رخدادها و مشکلات شهری را به صورت بصری و با درک مکانی بالاتری (عینا همانند شرایطی که انها به طور فیزیکی در محل حضور دارند) با جزئیات بالا بررسی کنند؛ به عنوان مثال، شهروندان در بررسی مشکلات محله خود با استفاده از نقشه راحت تر، ملموس تر و واقعی تر می توانند جزئیات دقیقی از مسائل و مشکلات موجود در مکانهای مختلف محله خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: از طریق سامانه شهروند-محور، شهروندان می توانند مشکلات شهری و راهکارهای آن را به صورت مکانی با ترسیم انواع شکلهای متناسب (مثلا خط، نقطه و پلیگون) گزارش، تحلیل و پردازش کنند.