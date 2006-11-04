به گزارش خبرگزاري مهر، ايده اين كار حدود سه سال پيش مطرح شده بود كه در آن مبلغ 200 ميليون تومان از سوي معاونت پژوهشي وزارت علوم براي احداث ساختمان پژوهشكده مذكور اختصاص يافت كه ساختمان آن تا چند ماه آينده به بهره برداري مي رسد.

در حال حاضر پژوهشكده فوق حداقل نياز به مبلغ پانصد ميليون تومان جهت تامين تجهيزات خود دارد تا بتواند فعاليت هايي چون تعيين شناسنامه ژنتيك حيوانات، منجمد كردن جنين دام، محافظت از ژن نسل هاي داراي طبيعت دامي كه در معرض انقراض قرار دارد، صادرات جنين دام، توليد حيوانات تراريخته و ... را به مرحله انجام برساند.