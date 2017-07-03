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۱۲ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

دیدار پوتین و رئیس جمهور کره جنوبی در جریان جی ۲۰

دیدار پوتین و رئیس جمهور کره جنوبی در جریان جی ۲۰

مشاور رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور با همتای کره ای اش دیدار خواهد کرد و در مورد اوضاع شبه جزیره کره گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی «یوری اوشاکوف» مشاور رئیس جمهور روسیه از دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «مون جائه این» رئیس جمهور کره جنوبی در خلال نشست جی ۲۰ خبر داد.

اوشاکوف گفت: پوتین با همتای کره ای خود دیدار خواهد کرد و قرار است آن ها در این دیدار درمورد چشم انداز توسعه همکاری ها بر اساس منافع مشترک در زمینه های سیاسی، تجاری_اقتصادی و فرهنگی بحث و تبادل نظر کنند.

وی افزود که همچنین قرار است این دو رئیس جمهور در خصوص مسائل مهم بین المللی به ویژه اوضاع شبه جزیره کره گفتگو کنند.

نشست گروه ۲۰ در پایان هفته جاری در هامبورگ برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 4020629

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