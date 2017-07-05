به گزارش خبرنگار مهر، «وعده حق الهی» عنوان یادداشت علی حسینپور مدیرمسئول این نشریه است که در شماره تازه آن منتشر شده است. «کارزار در آب» هم نگاهی است به تاریخچه نبردهای دریایی به قلم محمدجواد مهدیزاده.
نشریه «فکه» در ادامه مطالب خود در بررسی تاریخ دریانوردی ایرانیان، این بار تاریخ نیروی دریایی ایران و علل فراز و فرود آن را در مطلبی به قلم انوشه میرمرعشی مورد بررسی قرار داده است. مقاله زهرا عابدی هم با عنوان «خون خواری در همین حوالی» شامل بررسی دخالتهای آمریکا در دوره معاصر است. «جنگ نفتکشها؛ گاهشمار یک سال پرتلاطم» نیز عنوان مطلبی است به قلم «محمد گرشاسبی».
این نشریه همچنین مقالهای با عنوان «نبرد سیاه؛ انتقامی سیاه در آبهای نیلگون خلیج فارس» به قلم نرگس صفری، چاپ کرده است. «دریای احمر» هم گزارشی است از نبرد ناوشکنهای سهند و سبلان با ناو آمریکایی که حمیده بیکوردی آن را به رشته تحریر درآورده است.
«اسکیزوفرنی شدید» هم در واقع روایتی است از سقوط ایرباس ۶۵۵ ایرانایر پس از حمله موشکی از طرف یک ناو آمریکایی در سال ۱۳۶۷ که آزاده فرج پور نوشته است. محدثه مرتضی هم در مطلبی با عنوان «چگونه بحران اقتصادی سالهای آخر جنگ را از سر گذراندیم؟» به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و فروش نفت در زمان جنگ نفتکشها پرداخته است.
زکیه عاقلی هم در مقاله «حماسه درخشان صنعت نفت» نقش شهدا و کارکنان صنعت نفت و گاز در طول هشت سال جنگ تحمیلی را بررسی کرده است. «میخهای فولادی بر سینهای ستبر» هم عنوان مطلبی است درباره سردار شهید نادر مهدو: شهید مبارز با استکبار در خلیج فارس به قلم سیده زینب سیداحمدی.
حدیث خوشنویس هم در مطلبی با عنوان «همه علیه یکی» نقش کشورهای عربی در جنگ نفتکشها را بررسی کرده است. «راهبرد پیروزی» هم مطلبی است به قلم اسما طالقانی در بررسی جنگ در جبهه زمینی و دستاوردهای آن در طول جنگ نفتکشها.
بررسی نیروی دریایی در جنگ نفتکشها هم در مقالهای با عنوان «مرواریدهای دریا» به قلم پردیس کاوه انجام شده و رقیه خدابنده هم در آخرین مطلب این شماره ماهنامه فکه جنگ خلیج فارس را در آینه فیلم و کتاب، بررسی و مرور کرده است.
یکصد و هفتادمین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی «فکه» (ویژه تیرماه ۱۳۹۶) با مدیرمسئولی و سردبیری علی حسینپور با بهای ۴۰۰۰ تومان روی دکه رفته است.
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