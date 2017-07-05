قزاقستان: معارضان مسلح هم در آستانه ۵ حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، انور جایناکوف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد که نشست عمومی آستانه ۵ قرار است روز چهارشنبه (امروز) ساعت ۱۶ به وقت محلی قزاقستان برگزار شود.

جایناکوف تأکید کرد که نشست های دوجانبه شروع شده است و موضوع اصلی بحث های آنها مشخص کردن مرزهای مناطق کاهش تنش در سوریه است.

وی تأکید کرد که همه گروه های سوری از جمله گروه های مسلح جبهه های شمالی و جنوبی در گفتگو ها و دیدار ها حضور دارند و کشورهای تضمین کننده (ایران، ترکیه و روسیه) نیز در نشست عمومی حضور خواهند داشت.

در همین راستا یاسر عبدالرحیم نماینده گروه معارض مسلح فیلق الشام در گفتگوهای آستانه اعلام کرد که معارضان مسلح سوری آماده اند تا تعدادی از افرادی که نزد آنها به اسارت گرفته شده اند را آزاد کنند.

وی در گفتگو با خبرگزاری اسپوتینک مدعی شده فیلق الشام هیچ زندانی غیرنظامی ندارد و همه افرادی که به وسیله این گروه بازداشت شده اند اسرای جنگی هستند که تعدادشان زیاد نیست.

وی با متهم کردن دولت سوریه به بازداشت غیرنظامیان از جمله کودکان و زنان اعلام کرده فیلق الشام آماده است در مقابل آزادی غیرنظامیان وابسته به این گروه به وسیله دولت سوریه، اسرای جنگی که در اختیار دارد را آزاد کند.

در جریان گفتگوهای آستانه ۴ توافقی برای ایجاد چند منطقه کاهش تنش در سوریه ایجاد شد، در جریان گفتگوهای دو روزه در پایتخت قزاقستان قرار است از نقشه های این مناطق که به وسیله کشورهای تضمین کننده آتش بس در سوریه تهیه شده پرده برداری شده و ساز و کار اجرای این طرح نیز اعلام شود.