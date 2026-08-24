قدرت و دیپلماسی نباید در برابر هم قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین عصر دوشنبه در نشست صمیمی با نخبگان و جامعه دانشگاهی استان کردستان با اشاره به رویکردهای دیپلماتیک کشور از جمله تفاهم‌نامه اسلام‌آباد اظهار کرد: هنر سیاست، تبدیل قدرت به نتیجه است و باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای تأمین منافع کشور استفاده کرد.

وی افزود: مسئله بنیادین، دوگانه «مذاکره یا عدم مذاکره» نیست، بلکه مسئله اصلی «ایران» است و راهبرد جامع کشور باید بر دو پایه قدرت انتخاب و قدرت خلق منفعت استوار باشد.

معاون علمی رئیس‌جمهور ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که هیچ گزینه‌ای به کشور تحمیل نشود و هیچ قدرتی نیز نتواند به آسانی مسیر همکاری با ایران را کنار بگذارد.

مسکن و اشتغال نخبگان در اولویت دولت چهاردهم

افشین با اشاره به برنامه‌های دولت چهاردهم برای حمایت از جامعه نخبگانی گفت: رفع دغدغه مسکن و تسهیل مسیر جذب و استخدام نخبگان از اولویت‌های مهم دولت است.

وی افزود: بر اساس آیین‌نامه‌های مصوب، امکان تخصیص زمین به نخبگان خارج از فرآیندها و تشریفات معمول ثبت‌نام فراهم شده و انتظار داریم با همراهی استانداری، اراضی اختصاص‌یافته به نخبگان از میان زمین‌های مرغوب استان انتخاب شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از تسهیل تسهیلات ساخت مسکن خبر داد و گفت: محدودیت‌های بانکی مربوط به ارزش زمین و وام ساخت مسکن برطرف شده است و این تسهیلات می‌تواند از طریق تعاونی‌های نخبگانی برای احداث واحدهای مسکونی اختصاص یابد.

جذب نخبگان بدون آزمون در دستگاه‌های اجرایی

افشین با اشاره به برنامه معاونت علمی برای اتصال ظرفیت نخبگان به ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: هدف اساسی ما ایجاد پیوند مستقیم میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: چنانچه دستگاه‌های استانی نیازهای خود را از طریق سازمان اداری و استخدامی تجمیع و اعلام کنند، نخبگان واجد شرایط، به‌ویژه پنج درصد برتر، بدون نیاز به شرکت در آزمون استخدامی به دستگاه‌ها معرفی می‌شوند.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: اولویت این فرآیند با متقاضیان و ظرفیت‌های بومی همان استان است و پیش‌بینی می‌شود فراخوان مربوط به این طرح تا پایان سال نهایی و منتشر شود.

وی همچنین از طراحی مسیرهای جذب نخبگان در صنایع بزرگ و بخش خصوصی خبر داد و افزود: طرح جذب نخبگان در بخش خصوصی و بنیادهای بزرگ اقتصادی نیز در حال برنامه‌ریزی است و فراخوان آن در آبان یا اوایل آذرماه اعلام خواهد شد.

حمایت از هسته‌های نخبگانی برای حل مسائل کشور

افشین با اشاره به حوزه‌های اولویت‌دار کشور بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند مدیریت هوشمند و بهینه‌سازی انرژی، معاونت علمی آمادگی دارد از شکل‌گیری و استقرار هسته‌های اولیه نخبگانی حمایت همه‌جانبه داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه برگزیدگان جایزه علامه طباطبایی گفت: این جایزه معتبرترین نشان علمی کشور است و معیارهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای دارد؛ هر فرد نیز تنها یک‌بار در طول حیات علمی خود امکان دریافت آن را خواهد داشت.

معاون علمی رئیس‌جمهور حضور استادان برگزیده این جایزه در کردستان را نشان‌دهنده ظرفیت علمی استان دانست و افزود: این موضوع بیانگر عمق و کیفیت بالای پژوهش در این منطقه است.

رقابت دانشمندان ایرانی با وجود محدودیت اعتبارات پژوهشی

افشین با اشاره به اعتبارات پژوهشی کشور گفت: بودجه بنیادهای علمی مطرح دنیا بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است، در حالی که کل اعتبارات شبکه علمی، دانشگاهی و حقوق و دستمزد کشور در مجموع زیر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی افزود: با وجود این فاصله اعتباری، دانشمندان و استادان ایرانی در بالاترین سطوح علمی جهان رقابت می‌کنند و با استقرار دولت چهاردهم و حضور چهره‌های دانشگاهی در رأس دولت، افزایش سهم پژوهش و تجهیز شبکه آزمایشگاه‌های ملی را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت تمرکز بر مزیت‌های نسبی کردستان تأکید کرد و گفت: زنجیره ارزش کشاورزی و صنایع تبدیلی از جمله ظرفیت‌های استان است که باید با ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و اجرای طرح‌هایی مانند شهرک سلامت، به خلق ارزش افزوده اقتصادی منجر شود.

طرح شهید احمدی‌روشن فرصتی برای تجربه‌اندوزی جوانان است

افشین درباره رویکرد طرح‌های نخبگانی نیز اظهار کرد: در طرح‌هایی مانند شهید احمدی‌روشن، هدف تمرین، تجربه و مسئله‌محوری جوانان و دانشجویان است و نباید چارچوب‌های سخت‌گیرانه نتیجه‌گرا مانع خلاقیت آنان شود.

وی افزود: این طرح فرصتی برای آشنایی جوانان با ساختار دستگاه‌های اجرایی است، در حالی که طرح‌های مصوب بنیاد علم دارای استانداردهای دقیق و خروجی‌محور هستند.

توسعه دوره‌های پسادکتری برای به‌کارگیری نخبگان

معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین از طراحی مسیرهای متنوع برای به‌کارگیری نخبگان خبر داد و گفت: دوره‌های پسادکتری با حمایت مالی بنیاد ملی نخبگان و بنیاد علم از جمله مسیرهای پیش‌بینی‌شده است که به صورت استادمحور اجرا می‌شود.

افشین تأکید کرد: هدف این است که نخبگان در مسیرهای متنوع علمی، صنعتی و اجرایی قرار گیرند و ظرفیت آنان در حل مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد.