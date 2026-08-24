یحیی سریع: نفتکش دشمن سعودی در شمال دریای سرخ هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد: به لطف و یاری خداوند، نیروهای مسلح یمن با موفقیت نفتکش «امزان» دشمن سعودی را در شمال دریای سرخ و در سواحل ینبع، با موشک بالستیک هدف قرار دادند. این حمله دقیق و مستقیم بود و منجر به آتش کشیدن آن و فرار چندین کشتی دیگر حاضر در منطقه مورد هدف قرار گرفته، شد. این عملیات در چارچوب اجرای تصمیم نیروهای مسلح برای اعمال ممنوعیت دریایی بر دشمن سعودی و تثبیت اصل محاصره در برابر محاصره انجام می‌شود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: همچنین نیروهای مسلح یمن، به لطف خداوند، دو عملیات نظامی را با موفقیت انجام دادند. اولین عملیات، مرکز تجمع سعودی، متشکل از یک ستون بزرگ حامل تجهیزات نظامی، را در مناطق العبر و الودیعه هدف قرار داد. این حمله با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپادها انجام شد و منجر به آتش‌ کشیدن و انهدام بیش از ده کامیون پر از سلاح و مهمات شد که از اراضی سعودی برای هدف قرار دادن مردم یمن آمده بودند.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن در عملیات دوم مرکز تجمع نیروهای دشمن سعودی را در منطقه الکنایس با چندین موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. این عملیات منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیروهای دشمن، از جمله فرماندهان و افسران، و به آتش کشیدن و انهدام چندین انبار مهمات و تسلیحات شد.

یحیی سریع بیان کرد: نیروهای مسلح، به یاری خداوند، همچنان به محاصره دریایی دشمن سعودی در منطقه عملیاتی اعلام شده در راستای اجرای معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید همه جانبه با تشدید همه جانبه ادامه می دهند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: به حول و قوه الهی، ما آماده‌ایم تا با هرگونه تشدید با حملات قوی‌تر و شدیدتر و عملیات گسترده‌تر و بزرگتر مقابله کنیم.

یحیی سریع اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن ضمن تبریک میلاد پیامبر (ص) به ملت بزرگ یمن و امت عربی و اسلامی، از فرزندان عزیز و شجاع و اهل ایمان و خرد یمن، دعوت می‌کند تا ان‌شاءالله فردا در بزرگداشت این مناسبت بزرگ در تمام میادین تعیین‌شده حضور یابند.