تیم سنگالی سومین حریف تدارکاتی صنعت نفت در ترکیه 

فراز کمالوند در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: پس از برگزاری دو بازی تدارکاتی مقابل یوونتوس رومانی، تیممان در سومین بازی دوستانه خود به مصاف یک تیم لیگ برتری از کشور سنگال می رود.

وی اظهار کرد: این دیدار ساعت١٨:٣٠ روز جمعه به وقت محلی در زمین چمن هتل پاتالیا برگزار می شود.

وی تصریح کرد: تیم colombe sportive با توجه به فوتبال قدرتی و محکم آفریقا می تواند محک خوبی برای تیم صنعت نفت آبادان باشد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: این تیم آفریقایی ١٢ روز پیش به منظور برپایی اردویی وارد آنکارا شده و برای برگزاری این دیدار به دیزیلچه حمام، محل دایر شدن اردوی تیم صنعت نفت می آید.

کمالوند افزود: در این راستا تیم «گریسون اسپور» که از تیمهای قدرتمند لیگ یک ترکیه است برای بازی با صنعت نفت اعلام آمادگی کرد ولی ترجیح دادیم که حریفانمان را از بین تیمهای لیگ برتری گزینش کنیم.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در بازی تدارکاتی پیشین خود در برابر یوونتوس رومانی به تساوی صفر صفر رسید.