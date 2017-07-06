به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در سومین نشست فرمانداران استان تهران، با بیان این که بعضی ها نمی توانند حلاوت و شیرینی و تأثیر انتخابات را بر تولید امنیت و افزایش اقتدار ملی کشور متوجه شوند، گفت: این امر مشکل خود این افراد است.

وی افزود: آنهایی که سیاست، اقتدار ملی و حضور مردم در پای صندوق های رأی را متوجه می شوند، می دانند که جمهوری اسلامی ایران، دولت و وزارت کشور چه اقدام بزرگی انجام داده است، در رابطه با اعتراضات انتخابات شوراها نیز به همه اعتراضات به طور کامل رسیدگی شد و سلامت و نتایج انتخابات تأیید شد.

قائم مقام وزیر کشور، گفت: این افتخار و حلاوت و شیرینی آنقدر مهم است که حرف هایی که علیه آن گفته می شود بی ارزش و قابل توجه نیست، چرا که آنها می خواهند این کار بزرگ شما را کم بها و کم ارزش جلوه دهند و زیر سوال ببرند.

وی با بیان این که حرف ما آن نیست که چه کسی رأی آورده و چه کسی رأی نیاورده و چه کسی بازنده است، این مسأله نیست، اضافه کرد: این کار باارزش ، پاسداری از خون شهداء و اندیشه های امام(ره) و عمل به فرمایشات و نظرات مقام معظم رهبری بود، مهم آن است که انتخابات قانونمند و با حضور حداکثری مردم و رعایت مر قانون و با حفاظت و پاسداری از رأی مردم به خوبی برگزار شده است.

مقیمی با اشاره به این که هیچ گروه و حزب و کشوری نمی تواند بر انتخابات ما ایراد بگیرد، تاکید کرد:همه دلسوزان نظام قبول دارند که ما یک انتخابات بسیار سالم و خوبی را برگزار کردیم.

وی با بیان این که اگر انتخابات سالم نبود و حضور مردم را نداشتیم با مشکل مواجه می شدیم، خطاب به فرمانداران استان تهران گفت: شما به عنوان نمایندگان دولت از برگزاری انتخابات دفاع کنید، مردم باید بدانند شما کار بزرگ و مهم کردید و کشور در برابر تهدیدات دشمن بیمه شد.

قائم مقام وزیر کشور از فرمانداران خواست، وعده ها و قول هایی که در مناظرات داده شد را پیگیری کنند و افزود: شما به عنوان نماینده دولت باید از آن قول و قرارها پشتیبانی کنید و در جهت رفع خواسته و نیاز های مردم بکوشید، از انتقادها در جهت مطلوب بهره ببریم و تمامی آنها را در جهت رشد و پیشرفت مرور کنید و ببینید که در طی چهار سال گذشته چه اشکالی بوده و سعی کنید آن اشکال دیگر نباشد.