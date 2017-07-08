ورود ۲۱ قلم محصول فناوری اطلاعات ممنوع شد

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پیوست تجهیزات فناوری اطلاعات از سوی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات در این بخش، ابلاغ شده است، اظهار داشت: مطابق با این دستورالعمل، شرایط و ضوابطی برای خرید محصولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درنظر گرفته شده است.

وی گفت: براین اساس، طرح های عمده و محصولات خریداری شده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از این پس باید دارای پیوست فناوری باشند. به این معنی که در پروژه های ملی باید از اقلام و محصولات تولید داخل استفاده شود.

قنبری با اشاره به ظرفیت ایجاد شده در کشور برای استفاده از تولیدات داخلی، اضافه کرد: با بررسی های انجام شده، مشخص شد که حدود ۲۱ قلم از کالاها و تجهیزات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور تولید می شود. از این رو مطابق با پیوست فناوری اطلاعات، ورود این کالاها را به کشور ممنوع و یا محدود کردیم.

معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات ادامه داد: این اقلام توسط شرکتهای خصوصی و دانش بنیان در کشور تولید شده و مربوط به اقلام کامپیوتری از جمله حافظه های کامیپوتری، تجهیزات موبایل و ارتباطات سیار و تجهیزات مرتبط با شبکه می شود.

وی هدف از ابلاغ این آیین نامه را استفاده از توان داخلی و ملی برای پروژه های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان کرد.