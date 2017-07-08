«ترامپ» دست «پوتین» را چگونه فشرد؟

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نحوه دست دادن و همچنین زبان بدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به معیاری غیر رسمی برای سنجش میزان تعامل وی با رهبران جهان، تبدیل شده است. توجه به نحوه احوالپرسی ترامپ از دست دادن ۱۹ ثانیه ای وی با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن آغاز شد. بعدها، رئیس جمهوری آمریکا در اولین دیدار خود با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان، دستی را که به نشانه دوستی به سوی وی دراز شد نادیده گرفت و در نهایت در دیداری که بین ترامپ و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری جوان و بلندپرواز فرانسه روی داد، شاهد بازی طناب کشی از سوی وی و در عوض تلاش ماکرون برای رو کم کنی طرف مقابل بودیم.

حالا چشم تیزبین رسانه ها به نحوه فشردن دست «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دوخته شده است، مردی که ادعا می شود با دخالت سایبری در روند انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ آمریکا، اوضاع را به نفع ترامپ تغییر داد!

علاوه بر این، ترامپ بر خلاف سایر رؤسای جمهوری آمریکا بارها لب به تمجید از پوتین و شیوه رهبری وی گشوده است تا جایی که انتقاد مخالفینی را در پی داشته که وی را عروسک خیمه شب بازی روس ها لقب داده اند.

اگرچه رسانه های مخالف و موافق ترامپ از زوایای دید متفاوت به تفسیر نحوه دست دادن ۲ رئیس جمهور می پردازند، تصویری که در لحظات اولیه دیدار منتشر شد، خود تا حد زیادی گویای واقعیت است.

ترامپ و پوتین پیش از برگزاری نشست ۲ جانبه، در حاشیه جی ۲۰ که در هامبورگِ آلمان برگزار شد، دیداری بسیار کوتاه با یکدیگر داشتند به این ترتیب که با ایستادن پشت میز پذیرایی، ترامپ دست خود را به سوی همتای روس دراز می کند و بعد در حالی که لبخند می زند با حالتی دوستانه بازوی او را می فشارد حال آنکه بعدها نیز چنیدن بار به پشت وی آرام ضربه می زند.

ظاهرا در این مرحله، کل فرایند دست دادن در بازه زمانی معقول یعنی ۲ ثانیه اتفاق می افتد.

این در حالی است که رسانه های مخالف بر روی نحوه دست دادن این ۲ نفر در دیدار رسمی که ساعاتی بعد اتفاق افتاد تمرکز کردند. طبق تصاویر منتشر شده، ترامپ در حالی که کف دست خود را به سمت بالا گرفته، آن را به سمت طرف مقابل دراز می کند و به پوتین اجازه می دهد تا آزادانه دست خود را به میان دست وی بگذارد.

به ادعای برخی تحلیلگران، ترامپ با این اقدام ابتکار عمل را به دست پوتین داد و اداره مکالمه را به وی واگذار کرد یا به قول معروف این رئیس جمهوری روسیه بود که دست بالا را گرفت.

حتی تحلیلگر «سی ان ان» تا آنجا پیش رفت که این حرکت را نشانه سرسپردگی ترامپ توصیف کرد.

به هر حال، لبخندی که در هر ۲ دیدار بر چهره پوتین نقش بسته و حس اعتماد به نفسی که در مواجهه با رئیس جمهوری آمریکا دارد و در نهایت دیداری که بر خلاف پیش بینی ها به جای یک ساعت، بیش از ۲ ساعت طول کشید، قطعا به مذاق مخالفین روسیه خوش نیامده است.