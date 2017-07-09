علیرضا گلپایگانی کارگردان عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: این روزها شرایط اقتصادی اغلب استودیوها خوب نیست و استودیو انیمیشن سازی ما هم چنین وضعیتی دارد اما خوشبختانه به نظر می رسد مجموعه «پهلوانان» با پخشی که در ایام ماه مبارک رمضان از تلویزیون داشت، توانست توجه ها را جلب کند و با مساعدت ریاست مرکز صبا به ما پیشنهاد شد که سری جدید این مجموعه را در ۵۲ قسمت تولید کنیم. از همین رو امیدوارم هزینه های این تولید پیش بینی شده باشد و ما بتوانیم این مجموعه را بسازیم.

وی افزود: پخش اخیر نشان داد مردم توانسته اند با این مجموعه ارتباط برقرار کنند از همین رو مدیران مرکز صبا پیشنهاد ادامه کار را دادند و ما مشغول بررسی قراردادهای مجموعه «پهلوانان» هستیم البته صحبتی هم درباره ساخت نسخه سینمایی «پهلوانان» شده است و حتی مدیران صبا گفته اند که حاضر به سرمایه گذاری برای ساخت این فیلم سینمایی هستند.

گلپایگانی با اشاره به عقبه ای که این مجموعه در ذهن مخاطب دارد، بیان کرد: صحبت هایی هم درباره ساخت این فیلم به صورت سه بعدی کرده ایم زیرا اغلب فیلم های انیمیشین محبوب دنیا مثل «باب اسفنجی» هنگام تولید سینمایی به دلایل مختلف از ۲ بعدی به سه بعدی تبدل می شوند. مجموعه «پهلوانان» هم به صورت ۲ بعدی ساخته شده بود و با توجه به سابقه ذهنی که مخاطبان نسبت به گرافیک آن دارند ما باید این ایده را بررسی کنیم. به طور کلی تولید با تکنیک ۲ بعدی زمان زیادی می برد و هزینه سرسام آوری دارد. پیشتر تصور می شد که پروژه های سه بعدی گران تر هستند ولی در حال حاضر همه متوجه شده اند که تولید فیلم با تکنیک ۲ بعدی سخت تر است.

این کارگردان با اشاره به موضوع این فیلم عنوان کرد: موضوع نسخه سینمایی «پهلوانان» مستقل خواهد بود البته نکته ای که وجود دارد این است که ما در مجموعه «پهلوانان» شخصیت پردازی ها را انجام داده ایم و این برای ما یک امتیاز است اما به دلیل اینکه ممکن است مردم این مجموعه را ندیده باشند به این موضوع هم در ساخت نسخه سینمایی توجه خواهیم کرد. داستان نسخه سینمایی در ادامه مجموعه تلویزیونی نیست اما دور از آن هم نیست و ما می خواهیم از سابقه ای که به وسیله مجموعه آن ایجاد کرده ایم بهره بگیریم. این را هم باید بگویم که هنوز فیلمنامه این اثر نوشته نشده است اما طرح قصه هایی وجود دارد و این احتمال هست که داستان، مربوط به زمانی باشد که پوریای ولی هنوز پوریا نشده است اما این موضوع قطعی نیست و داستان های متنوع دیگری را هم بررسی می کنیم.

گلپایگانی در پایان اظهار کرد: ما تلاش می کنیم موضوعات روز را در این فیلم ارایه دهیم هر چند فرم گرافیک آن مربوط به گذشته است با این وجود موضوعات آن بر اساس نیازهای روز است. در حال حاضر نیز مشغول اتمام سری چهارم «پهلوانان» هستیم و تا پایان شهریور ۱۷ قسمت دیگر آن را هم آماده می کنیم. امیدوارم مهرماه شاهد پخش آن باشیم و شرایط تولید سری جدید هم همزمان با پایان تولید سری چهارم فراهم شود.