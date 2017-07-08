دیدار «پوتین» و «اردوغان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در حاشیه اجلاس سران گروه G20 که در آلمان در حال برگزاری است با «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد.



این دیدار حدود یک ساعت به طول انجامید.



در این گفتگو «محمد شیمشک» نایب رئیس هیئت ترکیه در آلمان، «چاووش اوغلو» وزیر امور خارجه، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد، «برات آلبایراک» وزیر انرژی و منابع انسانی، «حاکان فیدان» رئیس سازمان اطلاعات و «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اردوغان را همراهی می کنند.

اردوغان با تاکید بر نقش مثبت روابط دو کشور گفت: توقعات در خصوص سوریه و عراق در منطقه بسیار بالا است.

پوتین نیز گفت: اوضاع در سوریه بخاطر به خاطر نقشی که ترکیه بر عهده گرفت بهتر شد.

وی گفت: روابط دو کشور به نقطه ای رسیده است که بسیاری از مشکلات حل شده اند.