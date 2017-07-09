کایت ها پرواز می کنند تا انرژی تولید شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، یک شرکت انگلیسی به نام Kite Power Systems فناوری هوشمندی را برای تامین برق از باد ابداع کرده که مبتنی بر به پرواز درآوردن کایت های بزرگ در آسمان است.

این کایت ها که صدها متر از زمین بالاتر پرواز می کنند با تحرک و جابجایی خود می توانند برق تولید کنند.

کایت های یادشده در فاصله حدودا ۴۶۰ متری از زمین پرواز می کنند و دارای تسمه هایی هستند که چرخش آنها به تولید برق منجر می شود. در صورت وزش باد با سرعت ۳۲ کیلومتر و پرواز این کایت ها با سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، انرژی برق تولید شده تکان ها و حرکت تسمه در حدی خواهد بود که به تولید برق به میزان مقرون به صرفه و اقتصادی برای این سیستم بینجامد.

مهم ترین مزیت استفاده از این روش به جای توربین های بادی هزینه تمام شده پایین تر آن است. بررسی ها نشان می دهد هزینه تولید برق از این طریق در مقایسه با روش استفاده از توربین های بادی تا ۵۰ درصد کمتر است، زیرا در این روش نیازی به مصرف مقدار زیادی فولاد یا نصب شبکه های پیچیده لوله نیست.

در جریان استفاده آزمایشی از یکی از این کایت ها ۴۰ کیلووات ساعت انرژی به دست آمده و انتظار می رود این رقم در آینده به ۵۰۰ کیلووات ساعت افزایش یابد. انتظار می رود این سیستم ظرف ۳ تا ۵ سال آینده تجاری سازی شود.