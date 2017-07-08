امیدواری فدراسیون فوتبال به گرفتن غرامت به خاطر عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم تجلیل از داوران لیگ برتر فوتبال که امروز شنبه برگزار شد، درباره مسائل مختلفی از جمله تغییر علیرضا اسدی دبیر کل فدراسیون فوتبال صحبت کرد.

تاج در بخشی از صحبتهایش با بیان اینکه اسدی نماینده ایران در دادگاه عالی ورزش (CAS) است، اعلام کرد که وی طی روزهای آینده برای حل موضوع عربستان و بازی تیم های ایرانی با عربستانی در زمین بی طرف به این دادگاه می رود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی در این دادگاه ،گفت: شک ندارم که در دادگاه CAS ما پیروز می شویم. مقدمات را فراهم کرده ایم. ثابت می کنیم که کشورمان برای برگزاری مسابقات امن و امان بوده است و به همین خاطر هزینه و غرامت تمام مسابقاتی که تیم های ما در کشور بی طرف انجام دادند را از AFC می گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اتفاقاتی که منجر به قطع روابط سیاسی ایران و عربستان شد، فدراسیون فوتبال عربستان اعلام کرد که به تیم هایش اجازه نمی دهد برای بازی با نمایندگان ایران، به کشورمان بیایند. به همین دلیل مسابقات لیگ قهرمانان آسیا دو سالی است که بین تیم های ایرانی و عربستانی در کشور بی طرف برگزار می شود.