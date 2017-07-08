آنگلا مرکل: توافق اقلیمی پاریس قابل بازنگری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در پایان نشست سران گروه ۲۰ موسوم به «جی-۲۰» در هامبورگِ آلمان با شرکت در یک نشست خبری اعلام کرد: همه اعضاء به جز آمریکا بر تعهد خود به توافق اقلیمی پاریس تأکید کردند.

وی در این کنفرانس خبری تصریح کرد: همه به استثناء واشنگتن تأکید کردند که توافق آب و هوایی پاریس غیر قابل بازنگری است. بیانیه گروه ۲۰ به وضوح نشان داد که دیگر رهبران این گروه مواضع شان درباره آب و هوا با ترامپ مشابه نیست.

صدر اعظم آلمان بدون اشاره به حضور ۱۲ هزار نفری مردم در مخالفت با جی- ۲۰ که به زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر در این اعتراضات منتهی شد نیز گفت: فکر می‌ کنم پلیس با دقت وظایف خود را انجام داد!

مرکل در ادامه این کنفرانس خبری از توافق گروه ۲۰ برای باز نگه داشتن بازارها ابراز خوشحالی کرد ودر ادامه افزود: روشن است که در خصوص تغییرات اقلیمی باید اختلاف نظرها را بیان می کردیم.

این مقام آلمانی همچنین درباره روابط با ترکیه نیز اعلام کرد که اختلافات عمیق با اردوغان کماکان باقی است.

صدراعظم آلمان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع استقلال خواهی اقلیم کردستانِ عراق، مخالفت خود با این مساله را اعلام کرد و گفت که این اقلیم باید بخشی از خاک کشور عراق باقی بماند.

وی در عین حال حمایت خود از کردها به عنوان بخشی از عراق را نیز اعلام کرد.

گفتنی است اقلیم کردستان عراق قرار است اواخر سال جاری میلادی نسبت به برگزاری همه پرسی در خصوص استقلال و جدایی از عراق اقدام کنند.