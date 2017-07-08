برنامه های متنوعی در هفته حجاب و عفاف در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، مریم بیدخام در جلسه ستاد صیانت که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت:به منظور پاسداشت اندیشه وگرامیداشت شهدای فاجعه مسجدگوهرشادوسایرشهدای مسیر عفاف وحجاب، از ۱۷ تا ۲۳ تیرماه به نام هفته عفاف وحجاب نامگذاری شده است.

وی از اجرای برنامه های متنوع فرهنگی، دینی و اجتماعی همزمان باهفته حجاب و عفاف در استان خبر داد و گفت: در این هفته بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت کشور، برنامه های مختلفی از سوی استانداری، فرمانداری ها و سایردستگاه های استانی اجرا خواهد شد.

بیدخام تصریح کرد: تدوین برنامه های بلند مدت و میان مدت دستگاه ها در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب ضروری است و با توجه به اهمیت هفته عفاف وحجاب، انتظارمی رود دستگاه های استانی مشارکت جدی تری را در برگزاری هرچه باشکوهتر برنامه های این هفته داشته باشند.

سرپرست امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یادآورشد: برای ترویج فرهنگ عفاف وحجاب و استحکام بنیان خانواده اسلامی، ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی، ‌ اجرای برنامه های هماهنگ، هوشمندانه و هنرمندانه با بهره گیری از توانمندی های دستگاههای دولتی و تشکل های مردمی و بکارگیری رسانه‌های نوین در فضاهای مجازی و محیط های اجتماعی ضروری است.

دبیر ستاد صیانت استان، از حریم امنیت عمومی استان همچنین برگزاری اجتماع باشکوه مردمی مدافعان صیانت از حریم خانواده درشهرهای استان خبرداد و گفت: این اجتماع با مشارکت دستگاه های اجرایی استان برگزار خواهد شد تا اعلام کنیم جامعه ما یک جامعه ارزشی، مدافع و طرفدار عفت، حجاب وتحکیم بنیان خانواده هاست.

بیدخام اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه های متعدد درحوزه عفاف و حجاب و پوشاک اسلامی، همایش عفاف و حجاب و برنامه های فرهنگی مختلف با موضوع، فواید حجاب در نگاه اسلام، سبک زندگی اسلامی- ایرانی، برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب، برگزاری مسابقه و تجلیل از همکاران دارای حجاب برتر، دعوت گسترده از جوانان و ورزشکاران به تفکیک رشته‌های ورزشی برای شرکت در برنامه اجتماع مردمی بزرگ "صیانت از حریم خانواده"، نشست تخصصی فروشندگان وتولید کنندگان پوشاک با محوریت ترویج عفت وحیا درجامعه، تقدیر از برترین های مسابقات این هفته، تجلیل از فعالان حوزه عفاف وحجاب از مهمترین برنامه های هفته حجاب و عفاف در استان است.