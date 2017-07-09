با حمایت بانک پارسیان بسیاری از مشکلات انجمن آلزایمر ایران حل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، با حضور دکتر دربیکی مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، دکتر ایازی معاونت اجتماعی وزیر بهداشت، دکتر مهدی‌نژاد معاونت اجتماعی و توانبخشی سازمان بهزیستی، مهندس اسدی شهردار منطقه ۵ و دیگر مسئولان استانی و محلی، ساختمان جدید انجمن آلزایمر با حمایت مالی بانک پارسیان افتتاح شد.

دکتر ایازی، معاون اجتماعی وزیر بهداشت نیز در این مراسم گفت: انجمن آلزایمر که توانسته است از ظرفیت‌های دولتی و خصوصی استفاده کند و کار خود را توسعه دهد، بنابراین لازم است رویکرد مشارکت جویانه مردم را با جدیت دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در چارچوب مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، باید از ظرفیت‌های آنان به نفع سلامت مردم استفاده کنیم تا بتوان بخشی از مشکلات مردم رسیدگی شود. در این راستا با کمک قابل توجه و موثر بانک پارسیان به انجمن آلزایمر ایران، یک انجمن مردم نهاد است، موفق به حل بسیاری از مشکلات ازجمله اتمام ساختمان نیمه تمام شدیم که مورد بهره برداری بیماران قرار گرفته و امیدواریم شاهد مشارکت دیگر سازمان‌های مردم نهاد نیز باشیم.

همکاری بانک پارسیان با انجمن آلزایمر نمونه درخشانی از تعامل بخش دولتی و خصوصی است

مدیرکل روابط عمومی بانک پارسیان نیز در مراسم افتتاح ساختمان جدید انجمن آلزایمر گفت: تجربه همکاری بانک پارسیان با انجمن آلزایمر نمونه درخشان و موفقی از تعامل بخش دولتی و خصوصی در مسئولیت‌های اجتماعی است.

دربیکی با بیان اینکه کار کردن درحوزه دولتی و برقراری مطالبات از این بخش کار دشواری است، افزود: همراهی دولت با بخش خصوصی در بخش انجمن آلزایمر به خوبی نمایان است که بنده با افتخار به عنوان عضو کوچکی از خانواده پارسیان از برکات مادی و معنوی این همکاری خرسند هستم.

کمک بانک پارسیان جای بسی تقدیر و مباهات دارد

دکترنحوی نژاد، معاون اجتماعی و توانبخشی سازمان بهزیستی، نیز به عنوان سخنران بعدی این مراسم با اشاره به اینکه درراستای ارتقای اجتماعی، شوراجتماعی و جلوگیری از زوال اجتماعی، برخی بنگاه‌های اقتصادی و فعالان شخصی از توانایی‌های خود استفاده می‌کنند که فتح باب آن از سوی بانک پارسیان رقم خورده که این جای بسی تقدیر و مباهات دارد.

در انتهای این مراسم، با حضور اعضای هیات مدیره، خانم دکترصالحی، مدیر عامل و دیگراعضای این انجمن از تلاش‌های بانک پارسیان و دیگر نیکوکاران این انجمن قدردانی شد.