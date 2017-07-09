به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، با اشاره به اهمیت راهبردی ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در برنامه‌های فرهنگی شهر تهران گفت: امسال بخش قابل توجهی از تلاش و توان مجموعه فرهنگ‌سراها و مراکز فرهنگی هنری شهر تهران در قالب جشنواره تابستانی در شهر تهران، معطوف به برنامه‌های حوزه کتاب خواهد بود و این امر از ظرفیت قابل توجه رسانه فرهنگی کتاب برای بهینه ساختن اوقات فراغت در تابستان است.

ناصری‌پور افزود: کتاب در آموزه‌های دین مبین اسلام جایگاه رفیعی دارد و همنشینی با کتاب توصیه شده است و مقام معظم رهبری بارها جوانان را به استفاده از فراغت تابستان برای تقویت عادت مطالعه رهنمود فرموده‌اند و از تمام خانواده‌ها به ویژه آنانی که دغدغه اوقات فراغت فرزندان در تابستان را دارند انتظار می‌رود که کتاب را در سبد مصرفی فراغت خانواده قرار دهند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری گفت: در پویش تابستانی کتابخوانی امسال علاوه بر این‌که امکان استفاده از خدمات متنوع کتابخانه‌ها به مانند طول سال فراهم است، برنامه‌های چهارشنبه‌های کتاب؛ بسته‌های مطالعاتی؛ کانون قلم اولی‌ها و پویش کتاب‌خوانی تابستانی کودکان و نوجوانان به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و تقویت انس با کتاب در قالب پویش کتابخوانی اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات پویش کتابخوانی عنوان کرد: برنامه «چهارشنبه‌های کتاب» به اجرای نشست در حوزه کتاب و کتابخوانی، «بسته‌های مطالعاتی» به تهیه و توزیع بسته‌های مطالعاتی با توجه به رویکردها و مناسبت‌های فصل تابستان، «کانون قلم‌اولی‌ها» به برگزاری سلسله جلسات آموزشی و توانمندسازی اعضای کانون و «مادران قصه‌گو» به برگزاری دوره‌های آموزشی قصه‌گویی با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ویژه مادران می‌پردازد.

پویش کتابخوانی از ۱۸ تیرماه آغاز و تا ۱۸ شهریور ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعات بیشتر درباره مناطق مجری و جزئیات برنامه‌ها از جمله زمان و مکان اجرای هر برنامه را از طریق پورتال کتابخانه‌های عمومی تهران واقع در آدرس www.tlib.ir دریافت کنند.