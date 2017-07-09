لاریجانی سوال ۱۲۰ نماینده از رئیس جمهور را اعلام وصول کند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علی وقف‌چی نماینده مردم زنجان در نطق میان دستور گفت: همه نمایندگان سوگند به دفاع از حقوق مردم خورده اند و نباید به دنبال منافع حزبی و گروهی خود باشند. مجلس در یک سال گذشته ثابت کرده که مدافع دولت است.

طراح سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: سوال از رئیس جمهور یک خواست ملی برای دفاع از سپرده گذاران است. امضاکنندگان سوال مدافعان عملی دولت هستند که نگرش سیاسی ندارند و می خواهند وضعیت پولی و مالی کشور بدتر از این نشود.

وقفچی تصریح کرد: امروز با قاطعیت تمام به نمایندگی از ۳۰ نماینده مجلس از رئیس مجلس می خواهم سریعا سوال از رئیس جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد.

وی افزود: با گذشت ۱۰ ماه از مشکلات موسسات مالی و اعتباری، اقدامات عملی برای حل مشکلات مردم صورت نگرفته است، شاید رئیس کل بانک مرکزی توانایی این کار را ندارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی گفت: با وجود ارائه تسهیلات با سود بالا به چه علت سرمایه سپرده گذاران در موسسات مالی و اعتباری نابوده شده است؟ پس نظارت بانک مرکزی چه می شود؟

وقفچی از رئیس جمهور خواست در اسرع وقت نسبت به پاسخگویی به سوال ۱۲۰ نماینده در مورد ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری اقدام کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که مشکلات موسسات مالی و اعتباری حل نشود، مشکلات مربوط به تولید حل نخواهد شد.