همایش های «مهمان ری» و «مادران و دختران» در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جهانی حجاب و عفاف، برنامه های متعددی با توجه به اهمیت حجاب در جامعه برنامه عفاف و حجاب همچون سال های گذشته، در شهرری از هجدهم تا بیست‌وسوم تیرماه برگزار می شود.

به همین مناسبت در تاریخ دوشنبه ۱۹تیرماه، ساعت ۱۵ مراسم تجلیل از کاسبان اخلاق مدار در کتابخانه شیخ صدوق برگزار می‌شود و همچنین همایش نسیم عفاف و حجاب در مدرسه ذوالفقار برپا خواهد شد.

مناظره با موضوع عفاف و حجاب و نشاط اجتماعی در پارک شهروند از جمله برنامه های دیگر می باشد که در تاریخ سه شنبه ۲۰تیرماه ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می‌شود.

مراسم راهپیمایی نیز با عنوان «حافظان حجاب زینبی» در روز چهارشنبه برابر ۲۱ تیرماه انجام می‌پذیرد که طی آن راهپیمایان از فلکه سوم دولت آباد حرکت خواهند کرد و به سمت فلکه اول می‌روند، گفتنی است که پس از راهپیمایی مراسم قرعه کشی از حاضرین شرکت کننده در راهپیمایی صورت می گیرد و از عموم مردم دعوت می شود با حضور خود به برگزاری هر چه با شکوه تر این راهپیمایی کمک کنند.

راهپیمایی دیگری نیز در همین روز با عنوان«صیانت از حریم خانواده» از خیابان شهادت به سمت چشمه علی در ساعت۱۹ انجام می شود که این راهپیمایی نیز با قرعه کشی همراه می باشد.

جوانان و نوجوانان با دست نوشته و پوستر های مطالبه گرانه در گردهمائی شرکت کرده و در نهایت بیانیه عفاف و حجاب توسط همسر شهید مدافع حرم قرائت می شود و حجت الاسلام و المسلمین سید محسن محمودی امام جمعه موقت شهرستان ورامین نیز در جمع راهپیمایان سخنرانی خواهد کرد.

از جمله برنامه های روز پنج شنبه ۲۲ تیرماه ساعت ۱۸ به مناسبت بزرگداشت هفته حجاب و آیت الله بافقی در فرهنگسرای ولا همایش «مهمان ری» و «همایش مادران و دختران» در «پارک سه دختران» ساعت۱۰ همراه با برگزاری مسابقه برپا می‌شود.

در روز جمعه ۲۳ تیرماه «راهپیمایی بزرگ صیانت از حریم خانواده» همزمان با سراسر کشور پس از نماز جمعه از مصلی تا میدان شهرری انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است که در طول هفته جهانی حجاب و عفاف خدماتی از قبیل برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در ایستگاه مترو شهرری و ارائه چادر به نیازمندان صورت خواهد گرفت.

