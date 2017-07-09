انتقاد از عملکرد بنیاد شهید/از تخلفات تحقیق و تفحص می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب در تذکری به رئیس جمهور گفت: یک سال از حادثه تروریستی در ریجاب گذشته است اما مظلومیت شهدای این حادثه ادامه یافته و هنوز احراز شهادت و جانبازی این افراد در بنیاد شهید صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: در صورت تعلل بنیاد شهید، تحقیق و تفحص از این سازمان را کلید می زنم تا مشخص شود آقایان چگونه امتیاز جانبازی گرفته و خود و فرزندانشان از مزایای ایثارگری و جانبازی استفاده می کنند.

فلاحت پیشه همچنین در تذکر دیگری به رئیس جمهور با انتقاد از تعلل در ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه های اجرایی تصریح کرد: تعلل در این امر باعث ضعف توسعه و پیشرفت مناطق محروم خواهد شد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب تأکید کرد: یکی از مواد قانون برنامه جبران عقب ماندگی مناطق مرزی و جنگ زده است. اما هنوز آئین نامه های این قانون نوشته نشده و بنابراین قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: اسلام آباد غرب، در دوران دفاع مقدس دو بار با خاک یکسان شد و مردم دوباره آن را ساختند اما متأسفانه تا چندی قبل به عنوان منطقه جنگی شناخته نشده بود.