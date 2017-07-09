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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

مقایسه تیری آنری؛

«مسی» هم مانند «مونالیزا» جانشین نخواهد داشت!

«مسی» هم مانند «مونالیزا» جانشین نخواهد داشت!

«تیری آنری» بازیکن سابق بارسلونا می‌گوید لیونل مسی در این باشگاه جانشین نخواهد داشت درست مثل مونالیزا در موزه لوور!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیری آنری در اقدامی جالب لیونل مسی را با مونالیزا مقایسه کرد. مسی ۳۰ ساله به تازگی قراردادش را تا سال ۲۰۲۱ با تیم فوتبال بارسلونا تمدید کرده و احتمالا هم دوران بازیگری را در این تیم به پایان می ‏برد.

اما تیری آنری، ستاره اسبق تیم ملی فرانسه و بارسلونا مقایسه‎ای جالب بین مسی و مونالیزا، اثر معروف لئوناردو داوینچی انجام داده است.

وقتی او پرسیدند که به نظرش امکان دارد بعد از دوران بازیگری مسی جانشینی برای او در بارسا پیدا شود یا نه گفت: به نظر شما برای مونالیزا هرگز جایگزینی در موزه لوور پیدا خواهد شد؟

کد مطلب 4025734

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