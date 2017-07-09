کشمکش مثلث جباروف، استقلال و سپاهان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که سایت باشگاه استقلال هنوز جباروف را برای لیست سال آینده استقلالی اعلام نکرده است،گمانه زنی های مختلفی صورت گرفته است. برخی می گویند استقلال جباروف را به خدمت می گیرد و بعد در مورد سپاهانی شدن او مذاکره می کند. برخی هم می گویند استقلال به این جهت جباروف را در اختیار گرفت که پیش پرداخت سال گذشته اش به این بازیکن را بتواند پس بگیرد چون سال گذشته استقلال پیش پرداختی به این بازیکن داده که باید تکلیفش روشن شود.

به لیست استقلال هم که نگاه می کنیم متوجه می شویم که در پست جباروف استقلال مسیر خودش را رفته و از مجتبی جباری تا داریوش شجاعیان را با قیمت های بالا در اختیار گرفته و جابر انصاری را هم نگه داشته است. در واقع درست که نگاه می کنیم متوجه می شویم که استقلال و منصوریان بی توجه به بازگشت احتمالی جباروف تیم را کامل کرده اند و این کار هم البته با توجه به اظهار نظر این بازیکن مبنی بر اینکه «حتی اگر شده از فوتبال خداحافظی کند به استقلال نمی آید» اصلا اشتباه نبود.

با این وجود اما باید گفت در این کشمکش به طور کامل استقلال برنده نبود و مشخص است که مدیران برنامه جباروف آنقدر ماجرا را کش دادند تا استقلال لیست خودش را پر کند و سپس جباروف به استقلال بیاید. در واقع جباروف با این کار استقلال را در موقعیتی قرار داده که شاید بهتر باشد جباروف را به سپاهان بدهد و به این ترتیب این بازیکن ازبکستانی به خواسته خودش برسد.

البته چانه زنی ها در این رابطه در مورد مبلغ همچنان وجود دارد اما به هر حال این بی اخلاقی و عدم تعهد اتفاق خوبی را رقم نمی زند. در واقع این کار جباروف نوعی «دبه درآوردن« است و باید دید استقلال در ادامه با این کار چه می کند؟ آیا جباروف را می خرد و نگه می دارد تا در هر بازی سه بازیکنش به عنوان پلی میکر روی نیمکت باشند یا می گیرد و در نهایت او را به سپاهان می دهد تا به پول خودش برسد؟

داستان در هر صورت ادامه دارد حتی ممکن است این لجاجت طرفین تا آخر فصل به درازا بکشد.