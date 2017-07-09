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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۶

برای کمک به بیماران نیازمند؛

اعضای بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی اهدا شد

اعضای بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی اهدا شد

کرمانشاه- اعضا بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی که دچار مرگ مغزی شده بود برای کمک به بیماران اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مسئول واحد فراهم آوری و اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، از اهدای اعضا بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران خبر داد.

کبری طلیعی  تصریح کرد: دو کلیه و کبد جوان کرمانشاهی زندگی بخش بیماران نیازمند شد.

وی تصریح کرد: غزال کرم جانی جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی بود که براثر سانحه دچار خونریزی و مرگ مغزی شده بود و روز گذشته اعضای وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

مسئول واحد فراهم آوری و اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: این جوان کرمانشاهی امروز در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد.

کد مطلب 4025934

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