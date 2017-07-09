اعضای بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول واحد فراهم آوری و اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، از اهدای اعضا بدن جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی که دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران خبر داد.

کبری طلیعی تصریح کرد: دو کلیه و کبد جوان کرمانشاهی زندگی بخش بیماران نیازمند شد.

وی تصریح کرد: غزال کرم جانی جوان ۱۷ ساله کرمانشاهی بود که براثر سانحه دچار خونریزی و مرگ مغزی شده بود و روز گذشته اعضای وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

مسئول واحد فراهم آوری و اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: این جوان کرمانشاهی امروز در باغ فردوس کرمانشاه به خاک سپرده شد.