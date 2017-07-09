به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که به مناسبت سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، با اعتقاد به رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، اظهار کرد: اعتیاد به مواد مخدر عامل بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی است.
یاران با اشاره به تکمیل برخی زیرساختهای اردوگاه محکومان مواد مخدر استان، گفت: این اردوگاه بهزودی در شیروان آماده بهرهبرداری میشود.
وی افزود: این اردوگاه که مخصوص محکومان حوزه مواد مخدر و بهمنظور حرفه آموزی و اشتغال آنان ایجادشده است، رویکرد و برنامههای متفاوتی با زندان دارد.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی گفت: این شورا اعتبارات خوبی در راستای مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاهها قرار میدهد که نظارت بر توزیع این اعتبارات در جهت پیشگیری، ضروری است.
یاران تأکید کرد: این اعتبارات باید صرف آموزش و آگاهی بخشی شود و در غیر این صورت دادستانی بهعنوان مدعیالعموم برخورد خواهد کرد.
وی در خصوص برخورد قضایی با کارمندان معتاد نیز گفت: قانون ستاد مبارزه با مواد مخدر، ابزار کارآمدی در این حوزه است و در جهت برخورد با کارکنان معتاد سازمانها، هماهنگی با مدیران و حراست آنها بیشتر میشود.
اعتیاد به مواد مخدر عامل بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی است
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد بابیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر عامل بسیاری از جرائم و آسیبهای اجتماعی است گفت: با قاچاقچیان عمده این حوزه، برخورد قضایی قاطع و بازدارنده میشود.
یاران با تأکید بر برخورد قضایی قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، افزود: اعتیاد به مواد مخدر در کنار عواملی همچون فقر، حاشیهنشینی و غیره یکی از خطرناکترین واصلیترین علل وقوع جرائم در کل دنیا محسوب میشود.
وی یکی از وظایف مهم دستگاه قضا را پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت: برخورد با جرائم حوزه مواد مخدر از طریق کشف جرم، برخورد با خردهفروشان و غیره انجام میشود.
وی با تأکید بر ساماندهی خردهفروشان مواد مخدر در سطح شهر، اظهار کرد: مناطق حاشیهای بهعنوان اصلیترین نقاط فعالیت خردهفروشان موردتوجه قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: تخریب اماکن و پاتوقهای مصرف مواد مخدر که محلات را به انحراف میکشد در اولویت قرار دارد.
یاران از شهرداریها نیز خواست تا در جهت تخریب این اماکن پایکار بیایند چراکه امنیت و سلامت مردم ساکن در این محلات را تهدید میکند.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از تهیه بانک اطلاعاتی فعالیت خردهفروشان مواد مخدر در مناطق حاشیه شهر خبر داد و افزود: این طرح با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر، بهزیستی، بسیج و اداره اطلاعات انجام میشود.
یاران بابیان اینکه با این خردهفروشان برخورد قضایی و بازدارنده انجام میگیرد، تصریح کرد: در این زمینه برخورد اجتماعی در اولویت قرار دارند.
وی با تأکید بر حمایت از خانواده زندانیان مواد مخدر و نیز معدومین، اظهار کرد: حمایتهای مالی و مشاورهای برای جلوگیری از ورود این خانوادهها به چرخه اعتیاد و جرم با همکاری نهادهای حمایتی انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه این حمایت در سال جاری با اهتمام و قوت بیشتری انجام میشود، افزود: در حوزه مواد مخدر، پیشگیری بهتر از مقابله جواب میدهد.
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