به گزارش خبرنگار مهر، سیامک سهرابی امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد عمومی غیر دولتی معرفی کرد و گفت: در استان کرمانشاه ۹۵۰ نفر پرسنل در حوزه درمان داریم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه افزود: طی سال گذشته قریب به ۳ میلیون مراجعه به مراکز درمانی داشتیم که ۲۵ هزار مورد آنها بستری و یا حراحی شدند و مابقی سرپایی مورد درمان قرار گرفتند.

سهرابی ادامه داد: از ۸۰۰ هزار بیمه شده به طور متوسط هر بیمه شده در طول سال بیش از ۳ بار به مراکز درمانی مراجعه داشته است ۳ میلیون بار مراجعه را خواهیم داشت. همچنین در مراکز درمانی ماهانه ۲ هزار عمل جراحی صورت می گیرد.

وی به آمار زایمان در استان کرمانشاه اشاره ای داشت و تصریح کرد: در سال گذشته قریب به ۴ هزار و ۹۹۵ مادر باردار به مراکز درمانی مراجعه کردند که به آنها خدمات لازم ارائه شده و خوشبختانه باید گفت طی ده سال اخیر فقط یک مورد فوت زن باردار را داشتیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه اظهار داشت: ضریب اشغال تخت در بیمارستانهای تامین اجتماعی ۷۱ درصد است که مفهوم آن، عملکرد عالی مجموعه است.

سهرابی در ادامه یادآور شد: میزان اعتبار هزینه شده برای سلامت بیمه شدگان در سال ۹۵ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در سال ۹۶ این اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان مصوب شده است.

وی اذعان داشت: از سال قبل برای ۱۵ هزار نفر از بیماران مزمن مثل دیابت و بیماران قلبی پرونده الکترونیکی ایجاد شد که هدف از این کار پیشگیری از بیماری ها و مراقبت از این بیماران است.

سهرابی به هزینه ۳.۵ میلیارد توماتی برای ساخت هتلینگ دو بیمارستان شهدا و حضرت معصومه(س) نیز اشاره کرد و گفت: امسال ۱.۵ میلیارد تومان برای ارتقاء این دو مرکز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه طی ۳ سال اخیر در داروی بیماری های خاص افزایش قیمت نداشته ایم، گفت: به زودی بخش تصویر برداری دیجیتال در بیمارستان حضرت معصومه(س) راه اندازی خواهد شد.

به گفته سهرابی، از این پس در مراکز درمانی کلیه مراجعات به صورت سیستمی ثبت خواهد شد.