جراحی آب مروارید سیاه سبب بینایی بانوی ۶۸ ساله آملی شد

دکتر غلامعباس روستائی متخصص و جراح چشم بیمارستان میناگر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل در گفتگو با خبرنگار مهر از جراحی آب مروارید سیاه در خانم ۶۸ ساله آملی خبر داد و اظهار داشت:بیمار خانم ۶۸ ساله اهل آمل که بینایی چشم چپ ایشان سال‌ها پیش در اثر جداشدگی شبکیه از دست رفته بود و با کاهش شدید بینایی چشم راست مراجعه کرده بود تا حدی که تنها قادر به دیدن حرکات دست از فاصله ۳۰ سانتی‌متری بود.

جراح چشم بیمارستان میناگر گفت: بیمار به روش خارج کپسولی با برش تونل اسکلرا تحت جراحی آب مروارید و کارگذاری لنز داخل چشمی قرار گرفت، دو هفته پس از جراحی بیمار دید کامل و تنها ۱/۲۵ دیوپتر آستیگماتیسم داشت.

وی با اشاره به اینکه آب مروارید عمدتاً با سفید شدن عدسی چشم شناخته می‌شود گفت: یکی از انواع آب مروارید وابسته به سن، نوع هسته ای است که پیشرفت آهسته ای دارد و دید دور بیمار را بیشتر از دید نزدیک مختل می‌کند.

این متخصص ادامه داد: زرد رنگ شدن پیشرونده عدسی چشم در سیر آب مروارید در اثر تجمع رنگدانه باعث اختلال در افتراق رنگ‌ها به ویژه در محدوده طیف آبی می‌شود.

وی بیان داشت: در مراحل بسیار پیشرفته، هسته عدسی کدر و قهوه ای رنگ می‌شود و در شدیدترین حالت تمامی عدسی کدر و بسیار سخت می‌شود و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه درمی‌آید که آب مروارید سیاه نامیده می‌شود.

دکتر روستائی ادامه داد: آب مروارید سیاه با بیماری گلوکوم یا آب سیاه که ممکن است در مراحل انتهایی آب مروارید نیز ایجاد شود کاملاً متفاوت است.

جراح چشم بیمارستان میناگر گفت: تاری دید، مشکلات بینایی در شب به خصوص هنگام رانندگی، افزایش حساسیت چشم به نور، دیدن هاله دور منبع نوری، احتیاج به نور بیشتر هنگام مطالعه، تغییرات مکرر در شماره عینک، کم رنگ شدن و از بین رفتن رنگ‌ها و دوبینی از مهم‌ترین علایم آب مروارید به شمار می‌روند.

این متخصص شایع‌ترین علت آب مروارید را افزایش سن دانست و گفت: میزان شیوع آن در سن ۶۵ تا ۷۴ سالگی ۵۰ درصد و در سنین بالای ۷۵ سال تا حدود ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل همچنین یادآور شد: در بیماران مبتلا به آب مروارید پیشرفته و بسیار سخت، جراحی به روش متداول فیکو امکان‌پذیر نمی‌باشد و بهترین روش جراحی خارج کپسولی با تکنیک تونل اسکلرا می‌باشد که کمترین میزان آستیگماتیسم القایی را به همراه دارد.