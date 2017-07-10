به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن امضای «غمنومه فریدون» به آهنگسازی حسین علیزاده و نویسندگی و کارگردانی پیمان قدیمی که قرار است در آخرین روز تیرماه برگزار شود، با حضور پدیدآورندگان و عوامل این اثر انجام می‌شود. علاقمندانی که این قصه شنیداری را پیش‌خرید کرده‌اند می‌توانند با ارائه رسید خود در جشن امضا، نسخه‌ محدود اثر را دریافت کنند.

پیش فروش نسخه محدود «غمنومه‌ی فریدون» از نیمه اول خردادماه آغاز شده است. نسخه‌ محدود اثر در تیراژ مقطوع ۲۰۰۰ شامل لوح فشرده اثر، لوح فشرده‌ی موسیقی‌های مستقل اثر، لوح فشرده تصویری مستند روند تولید، کتاب متن قصه همراه تصویر سازی، تابلوهای تایپوگرافی و نیز شناسنامه‌ شماره‌دار اثر با امضای مولفین است.

«غمنومه‌ی فریدون» روایتی محاوره و موزون به سبک و سیاق قصه‌های کوچه از یک آبادی است که در آن خندیدن ممنوع می‌شود. در پی این رویداد فریدون جوان خنده‌روی آبادی به دلیل عشقش‌ به لبخندهای معشوقه‌ خود «هیچا» به اعتراض می‌ایستد و ... .

جشن امضای «غمنومه‌ی فریدون» ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۹ الی ۲۲ در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.

نسخه عمومی این اثر اول مردادماه توسط نشر و پخش جوان در سراسر فروشگاه‌های فرهنگی منتشر می‌شود و همچنین نسخه دیجیتالی این قصه شنیداری از طریق سایت بیپ‌تیونز قابل تهیه خواهد بود. در «غمنومه‌ی فریدون» بازیگران و هنرمندانی نظیر صابر ابر، فرهاد اصلانی، امیر جعفری، حبیب رضایی، سیامک صفری، فاطمه معتمدآریا، ژاله علو، آیدا شاملو و زنده‌یاد مرتضی احمدی به ایفای نقش پرداخته‌اند.