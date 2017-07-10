به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلام حسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سومین همایش ملی راهیان نور با تشکر از فعالان این عرصه اظهار داشت: هدف اصلی جلسه این است که فرامین و تدابیر رهبری را محقق کنیم، زیرا ایشان بهتر از هر کسی دفاع مقدس و دشمن را می شناسند و بهترین تدابیر را برای راهیان نور به کار برده اند.

وی ادامه داد: رهبری با آینده نگری که دارند بهترین تدابیر را برای آینده انقلاب دیده اند و بر این اساس فرامین را به بسیج داده اند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به دیدار مسئولان بسیج با رهبر معظم انقلاب در سال گذشته، اظهار داشت: در ۱۶ اسفند سال گذشته آخرین تدابیر رهبری در خصوص راهیان نور را دریافت کردیم. در این دیدار حضرت آقا یک عبارت جدید به کار بردند و فرمودند راهیان نور یک فناوری است. راهیان نور به عنوان گرانبهاترین میراث دوران دفاع مقدس و بعد از آن و اینکه ما بتوانیم مقاومت و ایستادگی مردم را به نسل های بعد منتقل و به رخ دشمنان بکشانیم بسیار مهم و اساسی است.

غیب پرور افزود: اگر قرار باشد انقلاب اسلامی، سرزندگی و نشاط داشته باشد هیچ راهی به جز رجوع به ۸ سال دفاع مقدس نداریم البته دفاع مقدس و همه داشته های آن، فخر ماست و می گوییم راه نجات انقلاب است. یک شریعه و فراتی است از عاشورای اباعبدالله الحسین (ع) و همانطور که بر حفظ عاشورا تأکید داریم درباره دفاع مقدس نیز این تأکیدات وجود دارد.

وی با بیان اینکه همه ارزشهای انسانی و اسلامی در حد اعلای آن در دفاع مقدس وجود دارد تصریح کرد: وجود امام در رأس حکومت و انقلاب به هشت سال دفاع مقدس مشروعیت داد و نه تنها ایران، بلکه انسانیت و اسلام را سرافراز کرد. دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در راهیان نور دخیل هستند، آن را یک نعمت و فرصت بسیار خوب بدانند و به آن نگاهی خوش و از روی رفع تکلیف نداشته باشند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: اردوهای راهیان نور از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل می شود که بخش سخت افزاری مانند تهیه اتوبوس و امکانات، ۵ درصد کار و نرم افزاری ۹۵ درصد کار است. راهیان نور وسیله و راهی برای تربیت انسانهای طراز انقلاب اسلامی است. مردم ایران به یمن دفاع مقدس، فرهنگ مقاومت، ایثار و ایستادگی را فراآموختند و اگر امروز پشت رهبری حرکت می کنند به برکت هشت سال دفاع مقدس است اما عده ای به دنبال تغییر این روحیه ایثار و شهادت به خوش نشینی و راحت طلبی و نداشتن کار با دشمن هستند.

غیب پرور یکی از مولفه های اصلی انقلاب اسلامی را مردمی بودن آن دانست و بیان کرد: کسانی که دم از مردم می زنند اگر به این اصل اعتقاد داشتند، سپاه را که یک نهاد مردمی است هرگز نمی کوبیدند. آن گروهی که خنجر از رو بسته و سپاه را می کوبند گمان نکنند ما فکر می کنیم رفتار آنها از روی جهالت است. ما به این قضیه با تردید نگاه می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: سپاه را نماد ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: در این نهاد مقدس، جوانان ما رشد کرده و به درجه بالای شهادت رسیده اند و امروز مهمترین مقاومت ها و رشادت ها در قالب این نهاد مقدس انجام می گیرد. باید بگویم زدن سپاه یعنی خودزنی در انقلاب.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: من زمانی به مسئولیت در بسیج رسیدم به این فکر کردم که در بسیج یک تغییر و راهبرد اساسی نیاز داریم و آن روی آوردن به سمت خدمت اجتماعی است. از این به بعد راهیان نور باید با محوریت خدمت به مردم انجام شود. زیرا من معتقدم خدمت اجتماعی مقدم بر اقدامات فرهنگی به این گونه ای است که تاکنون انجام دادیم.

وی با تأکید بر افزایش بهره وری و تأثیرگذاری راهیان نور اظهار داشت: در بسیج، کارهای بسیاری برای انجام دادن داریم، من در دیداری که با رهبری داشتم اعتقادات خودم را راجع به بسیج به حضرت آقا بیان کردم. معتقدم باید بعضی از رفتارهای غلط را تعطیل کنیم و تأکید بر هم افزایی، ارتقای همکاری و اثربخشی باشد.