به گزارش خبرگزاری مهر، دومین درسگفتار همایش بین المللی هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با عنوان «وضعیت، تغییر و تاویل پذیری در هنر معاصر» با حضور بهرنگ صمدزادگان مدرس هنر روز سه شنبه دو هفته متوالی ۲۰ و ۲۷ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان برای شرکت در این درسگفتار می توانند در ساعت های مذکور ۲۰ و ۲۷ تیرماه به سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران مراجعه کنند.

همایش بین‌المللی هفتمین دوسالانه مجسمه‌سازی معاصر تهران با هدف گسترش افق‌های اندیشگی دوسالانه، کمک به تبیین درونمایه و گشودن منظرهای نو در حوزۀ پژوهش و آموزش مجسمه‌سازی کشور، در قالب تعدادی درسگفتار، ‌نشست، همایش، نمایش فیلم و انتشار کتاب طراحی شده است. این همایش در راستای سیاست‌های کلی دوسالانه هفتم مبنی بر افزایش بازه زمانی فعالیت اندیشگی دوسالانه، حفظ پویایی جامعه هنری در ارتباط با دوسالانه و کار نظری ماندگار در محدوده زمانی از اعلام فراخوان آغاز شده و تا پایان دوسالانه تداوم خواهد داشت تا به برقراری پیوستگی معنایی دوسالانه کمک کند.

هفتمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران با تم «وضعیت» از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر شهریور و مهرماه سال جاری در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد.