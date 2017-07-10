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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

گردهمایی تیم بازارپردازی شرکت لوازم خانگی بوش در ایران

گردهمایی تیم بازارپردازی شرکت لوازم خانگی بوش در ایران

گردهمایی سه روزه تیم بازار پردازی شرکت لوازم خانگی بوش در ایران با حضور محمت آری رئیس دفتر بوش ایران در هتل چالدره تنکابن با مشارکت ۲۴ نفر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت بوش، در مدت برگزاری این گردهمایی دوره  آموزشی ارتقای مهارت‌های داده‌پردازی بازار در صنف لوازم خانگی، چگونگی حفظ ارزش‌های یک برند و بکارگیری آن برای ارتقا کیفیت مصرف و در نهایت مثمر ثمر بودن در زندگی مصرف کننده‌ها برگزارشد.

بر این اساس هدف این گردهمایی و سیمنار سه روزه حفظ وحدت تیم بازار  پرداز و تشویق برای حضور مثبت و مناسب و با روحیه در فرایند فعالیت‌ها و همکاری با این شرکت بوده چرا که این افراد به عنوان نماینده مستقیم شرکت بوش در بازار فعال و به نوعی تمثیل‌گر این شرکت در اولین برخورد مشتریان با فروشگاه‌ها هستند.

ضمن اینکه  فروشگاه‌ها اطلاعات را برای رساندن به‌دست مشتری از بازار پردازهای شرکت دریافت می‌کنند، بنابراین هرچقدر آنها مثبت‌تر و فعال‌تر باشند؛ در نهایت مشتری احساس بهتری از برند خواهد داشت.

همچنین یکی از اهداف تاکید بر این گردهمایی اهمیت یکپارچگی و وحدت تیم بازار پردازی بود و به همین منظور در حاشیه دوره آموزشی، مسابقات و فعالیت‌های گروهی مثل جنگل نوردی و کمپینگ انجام شد تا افراد شرکت کننده نسبت به یکدیگر احساس تعلق مثبت کرده و در پیوند ذهنی و عاطفی و اجتماعی برای موفقیت مشترک با انگیزه و انرژی بیشتر به کار خود ادامه دهند.

کد مطلب 4026572

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