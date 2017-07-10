گردهمایی تیم بازارپردازی شرکت لوازم خانگی بوش در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت بوش، در مدت برگزاری این گردهمایی دوره آموزشی ارتقای مهارتهای دادهپردازی بازار در صنف لوازم خانگی، چگونگی حفظ ارزشهای یک برند و بکارگیری آن برای ارتقا کیفیت مصرف و در نهایت مثمر ثمر بودن در زندگی مصرف کنندهها برگزارشد.
بر این اساس هدف این گردهمایی و سیمنار سه روزه حفظ وحدت تیم بازار پرداز و تشویق برای حضور مثبت و مناسب و با روحیه در فرایند فعالیتها و همکاری با این شرکت بوده چرا که این افراد به عنوان نماینده مستقیم شرکت بوش در بازار فعال و به نوعی تمثیلگر این شرکت در اولین برخورد مشتریان با فروشگاهها هستند.
ضمن اینکه فروشگاهها اطلاعات را برای رساندن بهدست مشتری از بازار پردازهای شرکت دریافت میکنند، بنابراین هرچقدر آنها مثبتتر و فعالتر باشند؛ در نهایت مشتری احساس بهتری از برند خواهد داشت.
همچنین یکی از اهداف تاکید بر این گردهمایی اهمیت یکپارچگی و وحدت تیم بازار پردازی بود و به همین منظور در حاشیه دوره آموزشی، مسابقات و فعالیتهای گروهی مثل جنگل نوردی و کمپینگ انجام شد تا افراد شرکت کننده نسبت به یکدیگر احساس تعلق مثبت کرده و در پیوند ذهنی و عاطفی و اجتماعی برای موفقیت مشترک با انگیزه و انرژی بیشتر به کار خود ادامه دهند.
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