سومین نمایشگاه مد و لباس در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، حسین خواجه بیدختی با بیان اینکه نمایشگاه مد و لباس در محل مجتمع فرهنگی و هنری کومش برگزار خواهد شد، تاکید داشت: در این نمایشگاه، جدیدترین تولیدات هنرمندان و خیاطان در زمینه مد و لباس به نمایش عموم گذاشته می‌شود.

وی افزود: یکی از بخش‌های این نمایشگاه، معرفی پوشاک سنتی و بومی استان به خصوص از منطقه مهدیشهر و سرخه، دست بافته‌ها و برگزاری و کارگاه زنده تولید صنایع دستی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارائه سبک زندگی ایرانی و اسلامی عنوان کرد و افزود: این جشنواره ویژه لباس های اجتماع، بانوان و آقایان است.

خواجه بیدختی بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با نمایش پوشاک بومی و محلی اقوام استان برای تشویق طراحان برای ارائه ایده های نوین، معرفی توانمندی‌های بخش تولید منسوجات سنتی و بومی استان و توسعه فضای تعامل بین طراحان و تولیدکنندگان صنعت پوشاک با بافندگان منسوجات سنتی استان در این نمایشگاه شرکت می‌کند.

وی افزود: تبلیغ و ترویج الگوی مد و لباس سنتی – ایرانی برای اصلاح الگوی مصرف لباس در بین اقشار مختلف و نمایش دستگاههای بافندگی منسوجات استان از دیگر برنامه‌های اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان در این نمایشگاه است.

علاقمندان می توانند از بیست و یکم تا بیست و هفتم تیرماه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.