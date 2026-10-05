عبدالرضا حامدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی در شهرستان ساوه در حال اجراست که تکمیل این طرح‌ها نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و افزایش سرانه فضاهای آموزشی این شهرستان خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با تکمیل بخشی از پروژه‌های در دست اجرا، تا پایان سال ۵۵ کلاس درس جدید به ظرفیت فضاهای آموزشی ساوه اضافه خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای توسعه فضاهای آموزشی ،تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت خیران مدرسه‌ساز، سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی و مولدسازی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های آموزشی را شتاب بخشد.

حامدیخواه همچنین بر ضرورت رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها تأکید کرد و گفت: تسریع در تأمین انشعابات مورد نیاز پروژه‌های آموزشی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهره‌برداری سریع‌تر از طرح‌های در حال اجرا کمک کند.

وی بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خیرین و مجموعه‌های مختلف شهرستان ساوه است و آموزش و پرورش ساوه با جدیت روند اجرای پروژه‌ها و رفع موانع موجود را پیگیری خواهد کرد.