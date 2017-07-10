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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

سریال‌های جدید در راه است

فریدون حسن‌پور «مرد» را به جای سریال ۳۰۰ قسمتی می‌سازد

فریدون حسن‌پور «مرد» را به جای سریال ۳۰۰ قسمتی می‌سازد

فریدون حسن پور که سال گذشته گفته شده بود قرار است یک سریال ۳۰۰ قسمتی برای معاونت امور استان های صدا و سیما بسازد بنا دارد «مرد» را کارگردانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسن پور کارگردان تلویزیون که پیش از این قرار بود یک سریال ۳۰۰ قسمتی در فازهای ۵۰ قسمتی در گیلان بسازد این روزها بنا دارد اثر دیگری را به تولید برساند.

وی پیش از این نگارش فیلمنامه ای با عنوان «مادر سوجان» را بر عهده داشت که قرار بود با بازیگران چهره و نامدار کشور به تولید برساند.

با این حال به تازگی قرار شده سریالی با نام «مرد» را کارگردانی کند که فیلمنامه ای ۳۰ قسمتی است و باز هم داستان آن در شمال کشور می گذرد.

متن فیلمنامه این سریال آماده شده است و در مرکز سیمافیلم به تولید خواهد رسید.

کد مطلب 4026701
عطیه موذن

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    نظرات

    • Soniya IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
      0 1
      پاسخ
      یه روز افتخار میکرد که حجم فیلمنامه نسبت به دقایق ان کمتر هست.حال چطور شده که میخواهد 300 قسمت بسازد.ثانیا تهرانیها ایران را تنها در تهران میبینند و ایشان شهرهای شمالی.مگر جنوبیها دل ندارند.

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