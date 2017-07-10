به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسن پور کارگردان تلویزیون که پیش از این قرار بود یک سریال ۳۰۰ قسمتی در فازهای ۵۰ قسمتی در گیلان بسازد این روزها بنا دارد اثر دیگری را به تولید برساند.

وی پیش از این نگارش فیلمنامه ای با عنوان «مادر سوجان» را بر عهده داشت که قرار بود با بازیگران چهره و نامدار کشور به تولید برساند.

با این حال به تازگی قرار شده سریالی با نام «مرد» را کارگردانی کند که فیلمنامه ای ۳۰ قسمتی است و باز هم داستان آن در شمال کشور می گذرد.

متن فیلمنامه این سریال آماده شده است و در مرکز سیمافیلم به تولید خواهد رسید.