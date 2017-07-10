به گزارش خبرگزاری مهر، الیکا مهران‌پور کارگردان عرصه انیمیشن درباره ساخت انیمیشن کوتاه «گُلی» گفت: انتخاب سوژه این فیلم هم مانند فیلم قبلی من با عنوان «برعکس» از علاقه‌ام به تهران آغاز شد و چون در آن انیمیشن تهران معاصر را تجربه کرده بودم، این بار سعی کردم با تهران قدیم دست و پنجه نرم کنم و داستان بر اساس این بستر اندک اندک شکل گرفت.

وی تاکید کرد: برای شناختن آن فضا در بین ادبیات داستانی و تاریخی جستجوی بسیاری کردم، ولی آنچه را خواهید دید بیشتر وامدار داستان‌های کوتاه گلی ترقی می‌دانم.

مهران‌پور ادامه داد: این انیمیشن ۹ دقیقه است و شاید به نوعی ستایشی از سینما هم باشد. کاراکتر اصلی فیلم گُلی است و بیش از ۱۰ کاراکتر دیگر در طول داستان با او همراه می‌شوند.

این کارگردان در پایان بیان کرد: این انیمیشن بی‌کلام است، اما اگر هزینه‌ها اجازه دهند قصد دارم از آهنگسازی پیشکسوت برای همکاری دعوت کنم.

انیمیشن «گلی» با نام پیشین «خروس قندی» از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است. این انیمیشن هم اکنون در مرحله استوری‌برد و ریل بوده و پیش‌بینی می‌شود تا بهمن ماه ۹۶ آماده نمایش شود.