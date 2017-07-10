«باران می بارید» سرانجام پروانه نمایش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، پروانه نمایش فیلم سینمایی «باران می بارید» به کارگردانی علی صفی خانی و تهیه کنندگی رضا سلامی سرانجام صادر شد و به زودی وضعیت نمایش این فیلم پس از ۲ سال مشخص می شود.

این فیلم با مضمونی اجتماعی در سال ۹۴ مقابل دوربین رفت و در آن بازیگرانی چون گلچهره سجادیه، مهدی احمدی، حمیدرضا افشار، کاترین اصلانی، عبد طهماسبی، محمد عباس نژاد، مهدی شادی زاده، ساینا رضانژاد، ایمان محمودی، رایا نصیری به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان «باران می بارید» آمده است: آذر و ایرج زوج میانسالی هستند که طبق قرار قبلی قصد دارند فردای روز عروسی تنها دخترشان از یکدیگر جدا شوند. در این بین اتفاق هایی می افتد که باعث می شود آذر به درک دیگری از زندگی مشترک وفاداری و عشق برسد... .

سایر عوامل اصلی این پروژه عبارتند از نویسندگان: رویا محقق، آرین لطفعلیان، مشاور کارگردان: فرزاد موتمن، سرمایه گذاران: رضا سلامی، عبد طهماسبی، سارا ابوالقاسمی، کامیار کوشان، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، مدیر هنری: ملک جهان خزاعی، موسیقی: ستار اورکی، تدوین: سارا آهنی، صدابردار: حسین بشاش، طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق، طراح صحنه و لباس: ملک جهان خزاعی، طراح چهره پردازی: مریم شکرایی، جانشین تهیه کننده: عبد طهماسبی، مجری طرح: سوگل خالقی، مدیر تولید: رضا سلامی، جانشین تولید: علی افضلی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ولی اویسی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی مجد، گروه کارگردانی: شایان غلامی، امیر سلامی، روزبه روحی پور، منشی صحنه: عسل جوانمردی، فاطمه الوندی، عکس: شاهرخ مظفری، شهریار شریفی، فیلمبردار پشت صحنه: احسان صامت زاده، دستیاران فیلمبردار: اکبر دهقان، مسعود عباسی، امین طلایی، حسین قشقایی، مهرداد کاظمی، جواد حاج شریفی، مسئول برق: کریم جهانبخش سفید کمره ای، لابراتوار دیجیتال: مرکز گسترش فناوری سینمایی، تصحیح رنگ: سامان مجدوفایی، ناظر تصحیح رنگ: جمشید مجدوفایی، مستریگ: زهرا خسروانجم، محمد وفایی، پشتیبانی فنی: علیرضا ایزدی، استودیو ضبط: گات، ضبط موسیقی: مصباح قمصری، دستیاران صدا: مسعود سیدعباسی، جابر سلیمی، دستیاران گریم: نازنین جعفری، حامد تهرانی، مدیر صحنه: رازا سربست، دستیاران صحنه: فهیمه راهواره، سارا شبان آزاد، امور مالی: حسین شاه حسینی، دستیاران تولید: داوود طهماسبی، رسول سلامی، رضا دهقان، مدیر تدارکات: بهرام اسدی، دستیاران تدارکات: جعفر عزلتی، محمود فدوی، حشمت احمدی، رضا مهاجری، حمل و نقل: محمود اسدی فرد کلی، محمدمهدی اسدی، احسان مشکی باف، داوود سیف آبادی، سایر بازیگران: محمد رجبی، اصغر مرادطلب، ثمین ناجیان، جعفر عزلتی، رخساره قربان زاده، سارا روغنی، لیلا محمودی، شهرزاد بخشی، علی محمدخانی، شیرین عسگری، محبوبه شمس، محمد کاظمی، حسام حیدری، امیرناصرزاده، پرتو سلیمان زاده، سها علیمرادی، فخرالسادات فاطمی، زهره حسینی، کیومرث حاتمی، ثریا نهاوندی، داریوش سام، محصول موسسه فیلمسازی موج نو پگاه.