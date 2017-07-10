فیلم کوتاه «شکارچیان ،بدون شکار» آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، شیما پور سهم الدین بعد از کارگردانی فیلم های کوتاه ،می خواهم بیشتر بخوابم (داستانی ۱۳۸۹)، گاهی باران، می بارد فراوان(داستانی ۱۳۹۱)، جزیره سرخ (مستند ۱۳۹۲) ، غروب ، مرگ ، شکستن ، سکوت ، تنهایی (تجربی ۱۳۹۳)، آمبیانس (داستانی ۱۳۹۴) ،حراجی نیاز(مستند۱۳۹۴)، اهل ماتم(داستانی ۱۳۹۵)؛تازه ترین فیلم کوتاه تجربی خود را بنام «شکارچیان،بدون شکار» به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس آماده نمایش کرد.

این بانوی کارگردان در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون تازه ترین تجربه فیلمسازی خود گفت: این فیلم کوتاه تجربی، روایت گر شکارچیانی است که سالهاست با شکل های مختلف به شکار می آیند.

پورسهم الدین افزود: آنها در حین شکار غرق گذشته از دست رفته خود می شوند و در تمام این سالها دست خالی از شکار برمی گردند.

عوامل این فیلم کوتاه تجربی را کارگردان: شیما پورسهم الدین ،نویسنده: مسعود احمدی ،بازیگران: سیامک کمالی سروستانی، سیده سحر مصباح، فرزاد نام آوری، شیما پورسهم الدین،تصویربردار: مسعود احمدی،تدوین و صداگذاری: شیما پورسهم الدین،صدابردار: مهرداد سهامی،ساخت جلوه های تصویری: مریم احمدی،مجری طرح: هاشم بیطرف نوبندگانی،مشاور کارگردان: سید امین پرس،دستیار تصویر: محمدرضا گودرزی و علی اصغر نوروزی ،عکاس: علی فراشبند،گوینده متن: سیده سحر مصباح،تهیه کننده: انجمن سینمای جوانان استان فارس تشکیل می دهند.

شیما پور سهم الدین متولد ۱۳۷۰ در شیراز دانش آموخته انجمن سینمای جوانان استان فارس در سال ۱۳۸۸ است.او همچنین در زمینه تئاتر نیز فعالیت داشته است که از جمله می توان به بازی در نمایش های « نسخه خوان » ( ۱۳۸۸ )، « یک طاقه بهشت » ( ۱۳۹۱ )، « فراموشی » ( ۱۳۹۲ )،« آسیب مغزی » ( ۱۳۹۲ ) ، « زار » ( ۱۳۹۴ ) ،« کندو : پارت اول » ( ۱۳۹۴ )، « کندو:پارت دوم» (۱۳۹۵)،طراح صحنه و دستیار کارگردان نمایش « خوابگردها » ( ۱۳۹۰ )،کارگردانی ، بازی و طراح پوستر در نمایش « پرسونا » ( ۱۳۹۵ ) اشاره کرد.

وی در کارنامه هنری خود جوایز متعددی در زمینه تئاتر و سینما دارد که میتوان به موارد همچون تقدیر بهترین کارگردانی در جشنواره استانی کل گراش برای فیلم « می خواهم بیشتر بخوابم » در سال ۱۳۹۱، بهترین فیلم و تدوین در جشنواره استانی کل گراش برای فیلم «غروب ، مرگ ، شکستن ، سکوت ، تنهایی»در سال ۱۳۹۳، بهترین فیلم داستانی در جشنواره سراسری شاه چراغ برای فیلم « آمبیانس » در سال ۱۳۹۴، بهترین فیلم مستند در جشنواره سراسری شاه چراغ برای فیلم « حراجی نیاز » در سال ۱۳۹۴،بهترین فیلم مستند در جشنواره استانی سکانس بیداری « حراجی نیاز » در سال ۱۳۹۴،برگزیده فیلم داستانی در جشنواره استانی سکانس بیداری « آمبیانس » در سال ۱۳۹۴،بهترین فیلم تجربی در جشنواره استانی شیراز برای فیلم «غروب ، مرگ ، شکستن ، سکوت ، تنهایی » در سال ۱۳۹۴،برنده جایزه سوم بهترین فیلم از جشنواره استانی قرآن و عطرت برای فیلم « حراجی نیاز »،کاندید بهترین فیلم تجربی از جشنواره action on film کالیفرنیا « غروب ، مرگ ، شکستن ، سکوت ، تنهایی »،بهترین فیلم ، کارگردانی و تدوین از جشنواره استانی برکه « اهل ماتم » اشاره کرد.