به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم جلالی در دیدار با استاندار خراسان شمالی که در بجنورد انجام شد، بر استمرار و توسعه روز افزون طرح‌های آبخیزداری، ترسیب کربن، منارید و کشت گیاهان دارویی با رویکرد جلب مشارکت های مردمی تاکید کرد.

جلالی با اشاره به تغییر شرایط اقلیمی جهان و بروز بحران‌هایی نظیر خشک‌سالی و بیابان‌زایی از آبخیزداری به‌عنوان نخستین اولویت زیربنایی کشور یادکرد و اظهار کرد: امروز پیشبرد نهضت آبخیزداری و آبخوان‌داری در ایران یک ضرورت حیاتی است.

وی اجرای مطلوب طرح‌های مدیریت جامع حوضه های آبخیز در سراسر کشور را مستلزم مشارکت گسترده مردم و خیّران و اقدامات هدفمند دستگاه های مرتبط دانست و تصریح کرد: در اجرای طرح‌های ترسیب کربن، منارید و بیابان زدایی، از بهترین مدل های جهانی بهره گرفته ایم.

وی عنوان کرد: در اجرای این طرح ها تلاش شده است ضمن حفظ اصول زیست محیطی، به موضوع معیشت جوامع محلی و ارتقای شاخص های توسعه انسانی هم توجه شود و به همین دلیل، اکنون از ایران به‌عنوان یک الگوی موفق در اجرای این طرح‌های بین المللی یاد می شود.

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری افزود: اجرای گسترده پروژه های آبخیزداری و بیایان زدایی جزو طرح‌های مورد تأکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

جلالی اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت صندوق های خُرد توسعه روستایی و منابع طبیعی در استان ها می توان انگیزده لازم را در مردم ایجاد کرد تا با سرمایه گذاری اندک در عرصه حفظ منابع ملی و تأمین معیشت خود، به تحقق این اهداف یاری رسانند.

وی خراسان شمالی را استانی مستعد برای اجرای طرح‌های جنگل کاری اقتصادی و مشارکتی و کشت گیاهان دارویی توصیف کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید تصمیم گرفته شد تا طرح‌های جنگل کاری هم از حالت فانتزی خارج شود و با جلب مشارکت مردم، درختان مثمر کاشته شود تا هم به درآمدزایی ساکنان این مناطق منجر شود و هم بتوان به اهداف زیست محیطی این طرح ها دست یافت.

استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با اشاره به هدف گذاری انجام شده در حوزه انرژی های پاک ازجمله احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی و توزیع پنل های سیار خورشیدی بین عشایر استان گفت: یکی از برنامه های در دست اجرا در استان، ایجاد دست کم یک روستای سبز و سازگار با محیط زیست در هر یک از شهرستان های هشتگانه این استان است.

محمدرضا صالحی خواستار آن شد تا با تزریق بیشتر اعتبارات ملی، طرح‌های ترسیب کربن، منارید، کشت گیاهان دارویی و نیز، تقویت ساختار تشکیلاتی و امکانات تخصصی اداره کل منابع طبیعی این استان به ویژه تجهیزات اطفای حریق آن بیش از گذشته تقویت شود که با قول مساعد معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور همراه شد.