تور بین المللی دوچرخه سواری در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حببیب حسین زادگان بعدازظهر دوشنبه در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری استان گفت: تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران با همکاری فدراسیون در حد استاندارد و ایده آل برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پیست دوچرخه سواری ساری می‌تواند پایگاه بسیار خوبی برای توسعه و رشد دوچرخه سواری کشور باشد، افزود: ارتباط بسیار خوبی با کشورهای حاشیه دریای خزر داریم و مازندران می‌تواند ضمن جذب توریسم ورزشی، پایگاه خوبی برای شکوفایی و رشد دوچرخه سواری باشد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه مازندران، استان استثنایی و بی بدیل ورزش کشور است، تصریح کرد: ظرفیت خوبی در رشته دوچرخه سواری داریم و با انتخاب رئیس جدید این هیات خواهان ارتقا و جایگاه این رشته ورزشی در کشور هستیم.

در ادامه خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، استان مازندران مهد و پیشتار ورزش کشور نام برد و گفت: اتمام پیست دوچرخه سواری ساری از اولویت اول فدراسیون است.

وی با اشاره به اینکه تعامل با فدراسیون، دستگاه ورزش و پیشکسوتان موجب توسعه و پیشرفت هیات ورزشی استان می‌شود، افزود: با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان می‌توانیم بار دیگر تور بین المللی دوچرخه سواری مازندران را با کمترین هزینه با حضور کشورهای مختلف برگزار کنیم.