تکمیل پیست دوچرخه سواری ساری نیازمند اعتبارات ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعد از ظهر یکشنبه در مجمع سالیانه هیأت دوچرخه‌سواری مازندران با قدردانی از تلاش‌های هیأت و فدراسیون گفت: برگزاری تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری خزر اقدامی ارزشمند در تقویم ورزشی استان است.

وی با بیان اینکه انسجام و اتحاد در ورزش مازندران از اهداف اصلی اداره‌کل است، افزود: سرمایه‌گذاری در ورزش استان به دلیل ظرفیت‌های بالای انسانی و جغرافیایی در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی خواهد داشت و لازم است فدراسیون نگاه ویژه‌ای به مازندران داشته باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران با تأکید بر اینکه طرح‌های زیرساختی استان در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه اعتبارات ملی قرار گرفته است، تصریح کرد: تکمیل پیست دوچرخه‌سواری ساری یکی از مطالبات جدی ورزش مازندران به شمار می‌رود و امید می‌رود با همراهی مسئولان استانی و ملی این پروژه به سرانجام برسد.