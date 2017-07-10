پوتین و ترامپ هیچ قولی درخصوص امنیت سایبری به یکدیگر نداده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین اعلام کرد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در دیدار دوجانبه خود هیچگونه قولی در خصوص کارگروه مرتبط با امنیت سایبری به یکدیگر نداده اند.

پسکوف گفت: مطالبی که ترامپ درباره ایجاد کارگروه روسیه-آمریکا در خصوص امنیت سایبری منتشر کرده است نمی تواند بر اعتماد پوتین نسبت به وی تأثیر بگذارد.

وی افزود: چرا توئیت های ترامپ باید بر اعتماد رئیس جمهور روسیه نسبت به وی تأثیر بگذارد؟ این توئیت ها هیچگونه تأثیری نخواهند داشت.

گفتنی است که ترامپ پس از دیدار با پوتین در صفحه توئیتر خود نوشته بود که ایجاد کارگروه امنیت سایبری را تضمین نمی کند.

«نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز روز گذشته در یک سخنرانی اعلام کرده بود که در خصوص همکاری های سایبری با روسیه، هیچگونه اعتمادی به این کشور نداریم.