گلوبال فایِرپاوِر: ایران بیست و یکمین ارتش قدرتمند جهان را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «گلوبال فایِرپاوِر» (Global Firepower)، ارتش ایران بیست و یکمین ارتش قدرتمند جهان به شمار می‌رود.

در گزارش سال ۲۰۱۷ این مؤسسه ۵۰ عامل برای مقایسه ارتش های جهان با یکدیگر به لحاظ قدرت نظامی در نظر گرفته شده است.

همچنین در رده بندی این گزارش که شامل ۱۳۳ ارتش برتر جهان است، پیشرفت های نظامی- فنی دولت های کوچک در مقایسه با دولت های بزرگ که پیشرفت نظامی کمتری داشته اند، لحاظ شده است.

در این گزارش ذخایر اتمی نظامی کشورها در نظر گرفته نشده است.

ترتیب ۱۳ کشور در این رده بندی عبارت است از: آمریکا، روسیه، چین، هند، فرانسه، انگلیس، ژاپن، ترکیه، آلمان، مصر، ایتالیا، کره جنوبی و پاکستان.

لازم به ذکر است، در حالی ایران رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است که عربستان با تنزل ۳ رده در جایگاه ۲۴ قرار دارد.

گفتنی است، این وبسایت، توانمندی های نظامی کشورها را بر اساس عوامل زیادی از قبیل توانائی های نظامی ارتش در حوزه دریایی، هوائی و زمینی مورد بررسی قرار می دهد.