به گزارش خبرنگار مهر، جلیل مختار عصر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی سد و قفل کشتیرانی مارد، پایین‌دست بهمن‌شیر و افتتاح شبکه‌های آبیاری زهکشی نخیلات شمال شلمچه، اروندکنار و چوئبده به منظور تأمین آب خام پایدار و احیای ۳۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جزیره آبادان و خرمشهر اظهار کرد: وزارت نیرو زحمات بسیاری را برای طرح انجام دادند ولی مختصر باید موضوعاتی را مطرح کرد. در بحث طرح آب‌رسانی به اروندکنار و منطقه آبادان باید بتنی کردن کانال طره بخاح مورد بررسی قرار بگیرد چون این کانال باعث رویش نیزار شده است.

وی افزود: قطع مکرر برق به دلیل فرسودگی شبکه نیز یکی دیگر از مشکلات شهرستان آبادان است. مطالعه مجدد در بحث آب‌رسانی چوئبده و بهمن‌شیر نیز باید صورت بگیرد چون شاید سال ۵۰ چوئبده آن‌قدر هم جمعیت نداشته است ولی اکنون با این طرح، چوئبده به دو قسمت دارای آب شیرین و آب‌شور تقسیم‌بندی می‌شود. بحث خورها نیز که باعث می‌شود آب‌شور به جزیره آبادان و به‌ویژه چوئبده منتقل شود هم جای مطالعه و تحقیق دارد.

مختار بیان کرد: بحث قول ۴۰۰ میلیارد تومانی که به سیستان و بلوچستان داده شده نیز به شهدای خوزستان قسمتان می‌دهم که از طرح این استان کسر نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مشکلات آب شرب آبادان گفت: مشکلات آب و فاضلاب آبادان باید هرچه سریع‌تر حل شود. به حرمت خون شهدای اروندکنار و آبادان از وضعیت آب و فاضلاب شهرستان آبادان بازدید داشته باشید چون از نظر کمی و کیفی با مشکل مواجه شده و بسیاری از مناطق آب، فاضلاب و لجن دارند.

مختار افزود: از مصوبه هیئت دولت برای آب و فاضلاب خوزستان نیز برای ساماندهی وضعیت آب و فاضلاب آبادان هم استفاده شود.