خبرگزاری مهر، گروه استان ها - بهنام عبداللهی: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را می‌توان دستگاهی دانست که با عملکرد و شیوه‌ای متفاوت از آموزش و پرورش، عهده‌دار ارتقا فکری، فرهنگی و هنری بچه‌هاست و نیز قصد دارد در فضایی نرم و صمیمی و فارغ از هرگونه جبرگرایی و سخت‌گیری، کودکان و نوجوانان را در شناسایی و پرورش استعدادهای فکری‌شان همراهی کند.

با عنایت براینکه بیش‌تر فعالیت‌ها و برنامه‌های کانون برای کودکان و نوجوانان، کتاب‌محور است، باید این دستگاه را در چنین روزهایی که جامعه از کتاب به شدت دورگشته، کلیدی دانست و اهمیت‌ بیش‌تری را به آن تخصیص داد.

در اولین هفته‌های تابستان با هادی یوسف‌زاده، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی گفتگویی پیرامون برنامه‌های این دستگاه برای تابستان و اوقات فراغت بچه‌ها داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

*کانون استان پارسال به عنوان دستگاه برتر اوقات فراغت نوجوانان انتخاب شد. امسال چه برنامه‌هایی برای حفظ این عنوان دارید؟

امسال نیز خوشبختانه با استقبال بی‌سابقه خانواده‌ها از فعالیت‌ها و کارگاه‌های کانون مواجه هستیم. هم در تبریز و هم در شهرستان‌ها بر آن هستیم تا از تمام ظرفیت‌های فیزیکی اعم از جا و مکان و ... و همینطور از تمام ظرفیت‌های غیرمادی مثل مربیان توانمند بهره بگیریم.

برنامه فعالیت‌ها و کارگاه‌های تابستان امسال، اردیبهشت‌ماه تهیه و به تهران ارسال شد و از اوایل خردادماه نیز ثبت‌نام شروع شده است. ۱۷۸کارگاه تاکنون برای ۲هزار و ۱۷نفر تشکیل شده است و از جمله کارگاه‌ها می‌توان به نقاشی، خوشنویسی، سفالگری، نجوم، انیمیشن و... اشاره کرد.

ظرفیت‌های فیزیکی که در کانون موجود است اجازه نمی‌دهد میزبان بچه‌های بیش‌تری باشیم ولی هنوز هم خانواده‌ها برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند.

*چرا خانواده‌ها این‌قدر به کانون اعتماد دارند؟

در واقع عقبه و قدمت بیش از ۵۰ساله کانون در کنار نیروها و مربی‌های دلسوزی که نگاهی تخصصی دارند، باعث شده که اعتماد خانواده‌ها به این دستگاه دولتی جلب شود.

*این‌روزها شاهد اخبار بیش‌تری از تعامل کانون با دستگاه‌های دیگر هستیم. دلیل این تعامل‌ها چیست؟

ما تفاهم‌نامه‌های بسیاری با دستگاه‌های مختلف چه آن‌دسته که متولی کارهای فرهنگی هستند و چه آن‌دسته که تخصصی هستند داریم. برای مثال خود سپاه، هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری، بانک‌ها و... از جمله طرف‌های تفاهم‌نامه‌های ما هستند. کانون دستگاهی است که نیازمند هرگونه حمایت است تا بتواند نیاز بچه‌ها و خانواده‌ها را پوشش بدهد، و به همین علت اقدام به تفاهم با دیگر دستگاه‌ها می‌کند.

*فعالیت‌های کانون بیش‌تر از چه جنسی هست؟ یعنی می‌تواند تمام نیازهای یک کودک یا نوجوان را پوشش بدهد؟

فعالیت‌های ما در هر زمینه‌ای تخصصی هستند و طوری نیست که فقط بگوییم به نقاشی و نوشتن و... اکتفا می‌کنیم، بلکه حتی اخیرا کارگاه موسیقی هم داریم برای کودکان و نوجوانان که مورد استقبال نیز قرار می‌گیرد. کارگاه انیمیشن برای اولین‌بار در سطح استان توسط کانون برگزار می‌شود برای این گروه سنی که منجر به تربیت نیروی انسانی قدرتمند می‌شود.

همچنین توجه کانون به سینما نیز بیش‌تر شده است. کانون در شهرهای مختلف از جمله تبریز، سراب، اهر، کلیبر و... سینماکانون تاسیس کرده است که بسیار نیز مورد توجه و علاقه کودکان و نوجوانان قرار گرفته است. تا پایان سال نیز سینمای ویژه کودکان و نوجوانان را در ۱۰شهرستان دیگر خواهیم داشت.

*باتوجه به اینکه هر روز تکنولوژی‌های جدیدی پا به عرصه می‌گذارند، قطعا انتظارات و فعالیت‌های یک کودک یا نوجوان هم باید متناسب با آن به‌روز می‌شود.

نکته خیلی خوبی است! باتوجه به نیاز جامعه و ورود فضاهای مجازی، کانون این موارد را مد نظر گرفته و تاکید مدیرعامل نیز بر این هست که نگاه ویژه‌ای به فضای مجازی داشته باشیم. کارگاه‌های زیادی برای آسیب‌های اجتماعی راه‌اندازی کردیم و به عنوان سیاست پیگیر موضوع هستیم.

اما اینکه ماهیت فعالیت ثابت بماند اما شکل‌های به روزتری به خود بگیرد، جزو سیاست‌های کلان کانون است. مثل کارگاه پرورش خلاقیت و مهارت‌های زندگی که برای اولین‌بار برگزار می‌شود.

*از نظر کانون مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی برای کودکان و نوجوانان کدام‌ها هستند و چه برنامه‌ای برای مقابله با آن‌ها دارید؟

‌آموزش و پرورش‌ یک دستگاه رسمی است و ماهیت آموزشی دارد اما کانون غیرمستقیم اما تاثیر گذار است و معتقدیم اگر برای اوقات فراغت بچه‌ها برنامه نداشته باشیم، کودکان و نوجوانان دچار آسیب‌های اجتماعی خواهند شد.

اعتیاد و فضای مجازی از جمله مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی هستند که امروزه بیش از پیش کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کنند و کانون سعی دارد با برنامه‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری خود به شکل غیرمستقیم بچه‌ها را نسبت به این آسیب‌ها و پیامدهای آن آگاه کند.

تقریبا همه مراکز کانون پرورش فکری در تبریز در مناطق آسیب‌پذیر هستند اما برای مرکز شماره ۴ما که در آسیب‌پذیرترین نقطه تبریز است در سال ۹۵، ۲هزار و ۷ برنامه برگزار کردیم که ۲۴۶۳نفر از بچه‌های منطقه بهره‌مند شده بودند و جلوی بسیاری از آسیب‌های اجتماعی گرفته شده بود.

همچنین ما در بحث فضای مجازی هم فعال هستیم و تعاملاتی با پلیس فتا برای برگزاری انواع کارگاه‌ها داریم.

*باتوجه به اینکه تمام مراکز کانون در مناطق پایین‌شهر متمرکز شده‌اند، بسیاری از بچه‌های نقاط دیگر شهر از استفاده از خدمات کانون بی‌بهره مانده‌اند. برای گسترش و ساخت مراکز جدید در نقاط دیگر شهر برنامه‌ای دارید؟

در واقع مطالبه شهروندان هم این است و ما هم با مسئولان استانی درحال رایزنی هستیم. معتقدیم هرقدر مراکز کانون بیش‌تر شود آسیب‌های اجتماعی کم‌تر می‌شود.

مرکز و شرق تبریز هیچ مرکزی نداریم و آخرین مرکزی نیز که ساخته بودیم برمی‌گردد به سال ۸۶. به همین جهت از مسئولان عالی‌رتبه استان خواهشمندیم به این نقطه توجه کنند و همچنین رسانه‌ها نیز پیگیر این کمبود تا حصول نتیجه باشند.

*چرا کانون به خوبی می‌تواند استعداد بچه‌ها را کشف کند درحالی که آموزش و پرورش به خوبی از پس آن برنمی‌آید؟

البته نباید از آموزش و پرورش انتظار کشف استعداد داشته باشیم، ولی باتوجه به اینکه در مدرسه بچه‌ها حق انتخاب ندارند، زیاد نمی‌توان روی کشف استعدادشان حساب باز کرد. کانون با آموزش‌های غیرمستقیم و آزادانه و متنوع به بچه‌ها این امکان را می‌دهد که در هر زمینه‌ای که توانایی دارند فعالیت کنند.

در سراسر جهان هم ثابت شده است که شیوه‌های مبتنی بر آموزش غیرمستقیم جوابگوتر است. واقعیت امر این است که در مدارس حجم درس‌ها آنقدر زیاد است که دانش‌آموزان فرصت نمی‌کنند به استعدادهای خود فکر کنند.

*جمع‌بندی و سخن پایانی شما را می‌شنویم.

تمام آماری که درباره کارگاه‌های تابستانی کانون گفته شد، در کنار ۴۲فعالیت جاری‌مان است. همچنین در تابستان اردویی برای اعضا خواهیم داشت. جشن‌های قصه‌گویی نیز از جمله دیگر برنامه‌هایی است که برای آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم.

یک موضوع مهم دیگر هم این است که تریلی سیار برای اولین‌بار بعد از تهران در استان ما مشغول تجهیزشدن است که پس از آن این تریلی به عنوان مرکزی سیار به نقاط محروم استان رفته و امکان دیدن تئاتر و سینما را برای کودکان فراهم خواهد کرد که در نوع خود بسیار ارزشمند است.

همچنین کانون برای تبریز ۲۰۱۸ برنامه‌های ویژه‌ای دارد. امیدواریم بتوانیم در سال ۲۰۱۸ با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برای گردشگران عزیز از ظرفیت کانون نیز در این زمینه استفاده کافی را برده باشیم.

کانون زبان ایران نیز که زیرمجموعه کانون پرورش فکری است، با ۱۷ مرکز در استان پذیرای ۱۷هزار نفر در اوقات فراغت است اما ما معمولا این موضوع را در آمارهایمان ذکر نمی‌کنیم. خلاصه نوید این را می‌دهیم که برای بچه‌ها خبرهای خوشی داریم که یکی پس از دیگری به گوش‌تان خواهد رسید.