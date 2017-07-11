قارچها دشمن پنهان فضانوردان در سفر مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارشی که در نشریه تخصصی Microbiome آمده مشخص شده است که حضور انسان در اقامتگاههای محدود و سربسته فضایی که در آینده به عنوان مکانی جهت توسعه اکتشافات فضایی به کار گرفته خواهند شد همواره همراه با کلنی قارچهایی خواهد بود که متفاوت از محیط زمین به حیات خود ادامه می دهند.

یکی از دانشمندان آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا درباره مطالعه اخیر می گوید: مطالعه ما نخستین مورد در زمینه کلنی قارچها در اقامتگاههای فضایی شبیه سازی شده بر روی زمین است که می توان از نتایج آن برای طراحی مأموریتهای بی نقص فضایی سرنشین دار در آینده استفاده کرد.

این دانشمندان از اقامتگاه انعطاف پذیر مریخی (ILMAH) استفاده کرده اند که گرچه بر روی زمین قرار دارد اما عملا هیچ ارتباطی با دنیای اطراف ندارد. در واقع این اقامتگاه یک محیط بسته شبیه سازی شده است که شرایط حاکم بر آن شباهت زیادی به ایستگاه فضایی بین المللی و احتمالا اقامتگاه آتی انسان در مریخ و سایر سیارات دارد.

دانشمندان ناسا در بررسیهای خود نشان داده اند که تنوع قارچها در زمان حضور انسان در یک فضای بسته همانند اقامتگاه فضایی مریخ دستخوش تغییر می شود که این دگرگونی می تواند خطرناک هم باشد.

آنها دریافته اند انواع به خصوصی از قارچها از جمله آنهایی که در بدن انسان لانه گزیده و عامل بروز آلرژی، آسم و عفونتهای پوستی می شوند در مجاورت انسانهایی که در اقامتگاههای سربسته زندگی می کنند افزایش می یابند.